Restricţii de circulaţie pe autostrada A1, în vestul ţării

Restricţii de circulaţie pe autostrada A1, în vestul ţării, impuse pentru efectuarea unor lucrări urgente.

La km 544, Arad (AR) – frezare și reasfaltare, în zona unde a avut loc vineri un accident rutier cu două autotrenuri implicate (foto).

Măsura este necesară deoarece, în urma accidentului, s-au deversat pe carosabil substanțe de tip ADR.

Traficul se desfășoară restricționat, doar pe banda de urgență; banda 1 și banda 2 sunt restricționate; se estimează reluarea normală a circulației astăzi, 18 mai, la ora 16, estimativ;

Km 506+136 Giarmata (TM), sensul Arad – Lugoj – înlocuire rosturi de dilatare; se circulă pe banda a doua, iar banda de urgență și banda 1 sunt restricționate până în 30 mai, ora 16;

Km 351 – 352, Spini (HD), sensul Deva – Sibiu – demontare parapet median; se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență până în jurul orei 16, astăzi, 18 mai.

