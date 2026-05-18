Căţel salvat de pompieri de pe acoperişul unui bloc cu trei etaje

În perioada 15 – 17 mai 2026, pompierii militari arădeni au intervenit pentru gestionarea a 103 situații de urgență produse la nivelul județului Arad.

Cele mai multe intervenții au vizat acordarea asistenței medicale de urgență, echipajele SMURD fiind solicitate în 99 de cazuri.

Totodată, salvatorii au desfășurat alte patru intervenții: o misiune pentru salvarea unui câine aflat pe acoperișul unui bloc cu trei etaje din localitatea Gurahonț, o intervenție pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor în urma unui accident rutier și două misiuni pentru înlăturarea efectelor negative generate de manifestările meteorologice, respectiv un copac căzut pe o alee și o creangă căzută pe carosabil, ambele în municipiul Arad.

În ceea ce privește intervenția pentru salvarea câinelui din localitatea Gurahonț, sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:00, un cetățean a observat patrupedul aflat pe acoperișul blocului și a apelat numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

La locul solicitării s-au deplasat pompierii militari cu o autospecială de intervenție dotată cu accesorii specifice pentru astfel de misiuni.

Câinele, care nu avea un proprietar identificat la fața locului, a fost coborât și eliberat în condiții de siguranță, a transmis ISU Arad.

