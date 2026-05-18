Invitaţie la Caransebeș Air Show 2026. Pe cer vor „dansa” Şoimii României. Accesul este liber!

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Unii oameni conduc mașini. Alții pilotează avioane. Dar există și acei puțini care nu doar zboară, ci… dansează cu cerul.

Pe 7 iunie, la Caransebeș Air Show 2026, îi veți putea admira pe Șoimii României – Hawks Of Romania, cea mai spectaculoasă formație de acrobație aeriană din țară.

Piloți care transformă viteza în artă, precizia în spectacol și curajul în emoție pură.

Aici nu vorbim doar despre zbor. Vorbim despre sincronizare perfectă, despre adrenalină care îți accelerează pulsul, despre acele secunde în care mii de oameni privesc în sus și… uită să mai respire.

„Pregătiți-vă pentru un show care nu se vede. Se simte. Dacă încă nu ați trecut evenimentul în calendar… acum e momentul: 7 iunie 2026, Aeroportul Caransebeş”, au transmis organizatorii.

