Vremea se încălzește de la mijlocul săptămânii, maximele vor ajunge la 25 de grade. Cum va fi în Banat

Vremea se încălzește de la mijlocul săptămânii, maximele vor ajunge la 25 de grade. Vremea în Banat.

Vremea se încălzește în majoritatea regiunilor țării de la mijlocul acestei săptămâni, iar maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni.

Banat

Valorile termice diurne din prima zi se vor situa în jurul a 18 grade, caracterizând o vreme răcoroasă. Ulterior sunt estimate temperaturi maxime de 22…24 de grade, chiar mai ridicate în a doua săptămână, când vor fi în jurul a 25 de grade. Și nopțile vor fi răcoroase la începutul intervalului, cu cele mai scăzute valori în dimineața zilei de 19 mai, când media temperaturilor minime va fi de 6…7 grade. După 21 mai, media temperaturilor minime se va menține în jurul a 12 grade.

Ploi de scurtă durată vor mai fi la începutul intervalului, iar ulterior probabilitatea pentru averse de ploaie va fi mai mare în perioada 22 – 25 mai și spre finalul lunii.

Crișana

În această regiune vremea fi răcoroasă la începutul intervalului, cu temperaturi maxime în jurul a 17 grade și minime, marți dimineață în general de 7…10 grade. Ulterior vremea se va încălzi, astfel până la mijlocul primei săptămâni, caracteristice vor fi valorile diurne, în general de 24…25 de grade, iar cele nocturne în jurul a 12 grade. Până la finalul lunii mai, deși vor fi mici variații de la un interval la altul, prezenta estimare, indică o medie a temperaturilor de 24 de grade pentru valorile maxime și de 12 grade pentru cele minime.

