Pedalare de 1 Iunie pe Valea Pogănișului: tinerii de la Charge Festival invită familiile la Pogăniș Bike, o tură comunitară prin Blajova, Otvești și Nițchidorf

De Ziua Copilului, mișcarea iese din sală, din telefon și din oraș. Pogăniș Bike by Charge Festival propune o tură de ciclism comunitară, gratuită, pe un traseu de aproximativ 17 kilometri, gândit pentru familii, copii, prieteni și pentru cei care vor să redescopere Banatul la pas de bicicletă.

Evenimentul are loc pe 1 iunie, de la ora 10:00, cu startul din Blajova, și combină sportul, natura, timpul petrecut în familie și o zonă de festival cu „food, drinks, muzică, activități pentru copii și experiențe interactive”. Inițiativa merită încurajată nu doar pentru componenta sportivă, ci și pentru felul în care aduce comunitatea locală, tinerii organizatori, partenerii privați și administrațiile comunale în jurul unei idei simple: mișcarea poate deveni sărbătoare.

Ziua Copilului poate fi sărbătorită și altfel decât între patru pereți, în mall sau în fața unui ecran. La Blajova, în zona Pogănișului, tinerii din jurul Charge Festival propun o zi de mișcare, natură și comunitate. Este vorba despre Pogăniș Bike by Charge Festival, o tură de ciclism deschisă familiilor, copiilor, grupurilor de prieteni și tuturor celor care vor să petreacă o zi în aer liber.

Evenimentul este programat pentru 1 iunie 2026, cu startul la ora 10:00 din Blajova. Traseul anunțat are aproximativ 17 kilometri și trece prin Blajova, Otvești și Nițchidorf. Potrivit materialului publicat de Charge Festival, participanții vor parcurge o rută scenică, accesibilă și gândită pentru familii, copii, grupuri de prieteni și pentru toți cei care iubesc natura, mișcarea și timpul petrecut afară.

Imaginea publicată de organizatori explică și structura traseului. Segmentul 1–2 are aproximativ 3,9 kilometri, segmentul 2–3 are aproximativ 8,4 kilometri, iar segmentul 3–1 are aproximativ 4,5 kilometri, cu un total de 17 kilometri. Este, așadar, o tură comunitară, nu o competiție de anduranță. Nu despre cine ajunge primul, ci despre cine iese din casă, pedalează, respiră, se bucură și își ia copiii cu el.

Intrarea este gratuită, iar înscrierea se face exclusiv pe website-ul oficial, chargefestival.com, până pe 25 mai. Organizatorii indică și adresa info@chargefestival.com pentru cei care întâmpină probleme sau au nevoie de ajutor privind înscrierea. Pagina de Facebook a evenimentului și a comunității Charge Festival poate fi urmărită aici: https://www.facebook.com/chargefestival.

Pe lângă tura de ciclism, ziua va include o zonă de food & drinks, muzică, spații de relaxare, activități sportive și activități pentru copii, experiențe interactive și entertainment pe tot parcursul zilei. Cu alte cuvinte, Pogăniș Bike nu este doar o tură pe bicicletă, ci o încercare de a construi o zi întreagă în jurul unei idei sănătoase: familia, comunitatea și sportul pot funcționa împreună, fără festivism obosit și fără discursuri de carton.

Punctul de start anunțat este Blajova, la coordonatele 45.5921696, 21.4790617. Minorii pot participa doar cu acordul părinților și sub supravegherea unui adult, o precizare firească pentru un eveniment care se adresează inclusiv copiilor și familiilor.

Inițiativa este susținută de parteneri precum Iulius Town, Visit Timiș, Artoil și Tucano, alături de Primăria Comunei Nițchidorf și Primăria Comunei Sacoșu Turcesc. Dincolo de lista de parteneri, merită remarcată direcția, fiind vorba despre un eveniment nou, construit în jurul mișcării, care scoate în față sate, drumuri, peisaje și comunități locale din Banat.

Pentru zona rurală, astfel de evenimente sunt mai importante decât par la prima vedere. Ele nu aduc doar biciclete pe drum, ci pun localități mici pe hartă, dau un motiv de vizită, creează energie comunitară și arată că sportul nu trebuie să fie rezervat doar cluburilor, competițiilor oficiale sau infrastructurii urbane. Uneori, un traseu de 17 kilometri, o zi bună de vară și câteva familii pe bicicletă fac mai mult pentru legătura dintre oameni și loc decât o duzină de strategii scrise frumos și uitate în sertare.

Pogăniș Bike by Charge Festival are și un avantaj simbolic, căci vine exact de Ziua Copilului. Iar pentru copii, cea mai bună lecție despre sport nu este ținută la microfon, ci văzută direct. Părinți care pedalează. Prieteni care ies împreună. Comunități care se strâng în jurul unei activități curate. O zi în care bicicleta nu este doar mijloc de transport sau obiect de weekend, ci pretext pentru bucurie, sănătate și apartenență.

Participarea este gratuită. Înscrierea este disponibilă până pe 25 mai, prin website-ul oficial al Charge Festival. Pentru probleme legate de înscriere, organizatorii indică adresa info@chargefestival.com.

Pedalăm împreună, spun organizatorii. Iar de data aceasta, formula nu sună ca un slogan gol. Sună ca o invitație bună, simplă și necesară.

Sursa foto / hartă traseu: Charge Festival / Facebook

