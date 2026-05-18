Nicușor Dan anunță noi consultări pentru formarea Guvernului: Nu s-a conturat încă o majoritate solidă.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile politice parlamentare, că discuțiile vor continua până la conturarea unei majorități „solide, pro-occidentale”, capabile să susțină un nou Guvern.

Președintele nu a anunțat desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, semn că negocierile nu au dus, în această etapă, la o soluție politică clară.

Conform stiripesurse, consultările de la Palatul Cotroceni au avut loc în contextul crizei politice declanșate după adoptarea moțiunii de cenzură și căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Președintele a transmis că obiectivul discuțiilor a fost identificarea premiselor pentru deblocarea situației și pentru conturarea unei formule de guvernare cât mai stabile.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile”, a declarat Nicușor Dan.

Partidele și-au prezentat condițiile

Potrivit președintelui, fiecare delegație și-a expus poziția politică, dar și limitele în care ar putea participa la guvernare sau ar putea susține un nou Executiv. Mesajul transmis de la Cotroceni confirmă, practic, că partidele au venit la consultări cu condiții diferite și, cel puțin pentru moment, greu de armonizat.

„În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a precizat președintele.

PSD a exclus continuarea cu Ilie Bolojan premier, PNL și USR au anunțat că nu vor susține un guvern în care PSD se regăsește la putere, iar UDMR a pledat pentru o majoritate transparentă și stabilă, nu pentru formule fragile sau dependente de sprijin parlamentar incert.

Nicușor Dan cere partidelor să indice majoritatea

Președintele a subliniat că solicitarea sa, formulată încă din discuțiile informale de după adoptarea moțiunii de cenzură, a fost ca partidele să arate concret ce majoritate pot coagula în Parlament. Nicușor Dan a indicat astfel că desemnarea unui premier nu va fi făcută în lipsa unei formule politice care să poată asigura voturile necesare pentru învestirea Guvernului.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern”, a afirmat șeful statului.

În acest moment, pe masa negocierilor sunt discutate mai multe variante, între care un guvern minoritar construit în jurul PSD și o formulă de executiv tehnocrat sau semi-tehnocrat. Niciuna dintre variante nu pare însă să fi obținut, după prima rundă formală de consultări, un sprijin suficient de clar pentru ca președintele să facă o desemnare.

Consultările continuă

Nicușor Dan a anunțat că seria de consultări va continua până când se va cristaliza o variantă de majoritate. Președintele a pus accent pe caracterul pro-occidental al viitoarei formule politice.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”, a declarat președintele.

În finalul declarației, Nicușor Dan a făcut un apel public la responsabilitate și maturitate din partea partidelor parlamentare. El le-a cerut acestora să ajungă „într-un timp rezonabil” la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a mai spus Nicușor Dan.