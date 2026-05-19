O mașină a luat foc în trafic pe Centura Timișoarei

Marți, 19 mai, în jurul orei 08:50, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o autoutilitară aflată în mers, pe Centura Ocolitoare a Timișoarei, între localitățile Giarmata Vii și Dumbrăvița.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere și 7 pompieri.

La sosirea echipajelor la locul evenimentului, incendiul se manifesta la compartimentul motor.

La momentul producerii incendiului, în autoutilitară se aflau două persoane, acestea s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de intervenție.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp după sosirea pompierilor, neafectând habitaclul autovehiculului, a transmis ISU Timiș.

Sursa foto: ISU Timiș