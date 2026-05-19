Minor accidentat pe trecerea de pietoni, într-o localitate timișeană.

Un bărbat, de 22 de ani, a condus un autoturism pe strada Victor Vlad de la Marina din municipiul Lugoj, dinspre strada Făgetului înspre Piața Victoriei, iar la intersecția cu strada Ștefan cel Mare, a surprins și accidentat un minor de 13 ani care traversa strada, pe trecerea pentru pietoni.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv minorul de 13 ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, a informat IPJ Timiș.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

CITEȘTE ȘI: O mașină a luat foc în trafic pe Centura Timișoarei