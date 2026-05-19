Billie Jean King a absolvit facultatea la 82 de ani, după o pauză de 61 de ani.

Legenda tenisului feminin Billie Jean King a absolvit universitatea la vârsta de 82 de ani, revenind în bănci după mai bine de șase decenii de la momentul în care și-a întrerupt studiile pentru a-și urma cariera sportivă, titrează The Guardian.

Fosta mare campioană și activistă pentru egalitate de gen și drepturile femeilor a primit diploma în istorie de la California State University, Los Angeles, scrie The Guardian. Ea a părăsit instituția în 1964 pentru a se dedica tenisului profesionist. „Este un privilegiu pentru mine să fiu aici ca membră a promoției voastre. Yeah baby, doar 61 de ani!”, a glumit King în discursul susținut la ceremonia de absolvire.

A renunțat la facultate pentru tenis și a schimbat istoria sportului

Billie Jean King a explicat că a ales universitatea din Los Angeles deoarece antrenorul de tenis pregătea împreună echipele masculine și feminine, o abordare considerată revoluționară la acea vreme. În perioada studenției, King și-a construit deja reputația în tenis.

La doar 18 ani, alături de partenera sa Karen Hantze, a câștigat titlul de dublu la Wimbledon. Cele două au reușit atunci să devină cea mai tânără pereche care reușea această performanță. Cariera sa avea să devină una dintre cele mai importante din istoria sportului mondial. Billie Jean King a câștigat 39 de titluri de Grand Slam și a devenit una dintre cele mai influente figuri în lupta pentru egalitatea de gen în sport.

„Egalitatea a fost visul meu”

În discursul său, King a vorbit despre copilăria într-o familie modestă și despre momentul care i-a schimbat perspectiva asupra lumii. Sportiva spune că, la 12 ani, a realizat că aproape toate persoanele din cluburile de tenis unde se antrena erau albe, experiență care a determinat-o să lupte toată viața împotriva discriminării.

„Din acel moment, mi-am dedicat viața egalității și incluziunii pentru toți”, a spus ea. Billie Jean King a fondat în 1973 Women’s Tennis Association și a avut un rol esențial în obținerea premiilor egale pentru femei și bărbați la US Open.

Tot în 1973, ea a câștigat celebrul meci „Battle of the Sexes” împotriva lui Bobby Riggs, unul dintre cele mai cunoscute momente din istoria sportului american. În fața absolvenților, Billie Jean King a transmis un mesaj simplu, dar puternic: „Distrați-vă. Fiți fără frică. Și faceți istorie.”

(sursa: Mediafax)