Banat Brunch: O localitate din Timiş, pe harta internațională a experiențelor rurale

Un amestec de viziune, optimism și multă muncă plus o colecție de pasiuni și proiecte de viitor configurează un nou pol al călătoriilor rurale în Banat: “Dudesco”.
În Dudeștii Vechi, noul brand își expune misiunea și adună în jurul culturilor bio din pământurile pustei o serie de activități și demersuri care transformă ruralul bănățean într-o atractivă destinație internațională, pregătită să ofere călătorilor cazare în case tradiționale renovate, mâncare din produse bio cultivate local și întâlniri transformatoare cu patrimoniul cultural al locului.
Dudeștii Vechi – cu muzeele sale unice, casele cu frontoane ondulate în stil baroc, bogăția culturală a bulgarilor și oferta de ospitalitate proaspăt pusă pe masă, la propriu – devine satul pe care trebui să îl vizitați neapărat în această vară!
Poziționarea satului în apropiere de granița cu Ungaria și Serbia devine în egală măsură un atu pentru bogăția ofertei de activități și un argument să dormiți o noapte în sat. Gazdele oferă un număr limitat de locuri în case tradiționale renovate și posibilitatea de a transforma un weekend de vară într-o scurtă vacanță ca la bunici, au transmis cei de la Asociația My Banat.
Brunch la Dudesco, 13 iunie 2026
Meniu și program de activități
11,00 – Deschidere eveniment. Gazdă: Sever Scridon
Aperitiv
Platou cu brânză de oi din Cheglevici
Iaurt de capră
Chefir de capră
Ouă de casă fierte
Ouă umplute
Brânză de capră
Burek
Plăcintă țărănească cu brânză și ceapă
Zacuscă de legume
Pită cu unsoare
Slănină
Platou cu legume de sezon
Pâine de la brutăria din sat
Fel principal
Supă de sparanghel
Supă de găină
Carne de găină fiartă și piure cu compot
Friptură de oaie cu spanac
Spanac cu ouă prăjite
Paste cu brânză de capră și de oaie
Desert pregătit de comunitatea femeilor bulgare: Ciocani Ana, Todorovici Maria, Sinaci Maria, Vasilcin Petronela, Mirciov Ecaterina, Lavița Ana
Plăcintă cu mere
Cornulețe cu magiun
Colac cu roșcove
Colac cu brânză
Colac cu mac
Spida
Vreskule
Prăjitură cu miere
Sucuri naturale făcute de gazde
Limonadă de lavandă și soc
Cafea
Invitați: Comunitatea bulgarilor din Dudeștii Vechi
Activități în destinație:
Târg de produse tradiționale locale: boia de ardei făcută de familia Ciocani, bulion de casă pregătit de gazde, miere de floarea-soarelui, vin local, verdețuri locale, ulei de floarea soarelui presat la rece, făină de grâu albă și integrală bio, produse de lavandă, săpunuri artizanale,
Degustări de suc verde din grâu, ovăz și fructe
Degustări de ulei presat la rece din culturi certificate bio
Tur ghidat prin sat cu vizită la Muzeul “U Babne” – Muzeul Bulgarilor din Dudeștii Vechi. Ghizi locali: Parvan Maria și Sabliov Maria
Moment artistic cu membrii comunității bulgare
Costurile de participare: 150 lei/adult și 75 lei/copil peste 8 ani. Gratuit pentru copii sub 8 ani. Seniorii peste 70 de ani – 30 lei.
Pentru cazare, locurile sunt limitate. Cei care doresc să doarmă la gazde trebuie să anunțe în prealabil. Costul nopții de cazare este de 100 lei/persoană și include micul dejun de duminică și activități în gospodărie. Oaspeții pot rămâne să petreacă timpul în grădină, să descopere satul sau pot face o plimbare în țările vecine Ungaria sau Serbia, distanța spre cele două țări fiind de doar 20 de km până la trecerea de frontieră de la Cenad (deschis permanent) spre Ungaria și de aproximativ 10 km până la punctul de trecere a frontierei Vălcani (program zilnic 8,00-20,00) spre Republica Serbia.
Înscrieri și informații suplimentare, la tel. 0722 574351.
Donațiile de participare se pot face în contul: RO25INGB0000999904955512
Revolut: RO55REVO0000155534190050.