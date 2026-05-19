Banat Brunch: O localitate din Timiş, pe harta internațională a experiențelor rurale

Un amestec de viziune, optimism și multă muncă plus o colecție de pasiuni și proiecte de viitor configurează un nou pol al călătoriilor rurale în Banat: “Dudesco”.

În Dudeștii Vechi, noul brand își expune misiunea și adună în jurul culturilor bio din pământurile pustei o serie de activități și demersuri care transformă ruralul bănățean într-o atractivă destinație internațională, pregătită să ofere călătorilor cazare în case tradiționale renovate, mâncare din produse bio cultivate local și întâlniri transformatoare cu patrimoniul cultural al locului.

Dudeștii Vechi – cu muzeele sale unice, casele cu frontoane ondulate în stil baroc, bogăția culturală a bulgarilor și oferta de ospitalitate proaspăt pusă pe masă, la propriu – devine satul pe care trebui să îl vizitați neapărat în această vară!

Poziționarea satului în apropiere de granița cu Ungaria și Serbia devine în egală măsură un atu pentru bogăția ofertei de activități și un argument să dormiți o noapte în sat. Gazdele oferă un număr limitat de locuri în case tradiționale renovate și posibilitatea de a transforma un weekend de vară într-o scurtă vacanță ca la bunici, au transmis cei de la Asociația My Banat.

Brunch la Dudesco, 13 iunie 2026

Meniu și program de activități

11,00 – Deschidere eveniment. Gazdă: Sever Scridon

Aperitiv

Platou cu brânză de oi din Cheglevici

Iaurt de capră

Chefir de capră

Ouă de casă fierte

Ouă umplute

Brânză de capră

Burek

Plăcintă țărănească cu brânză și ceapă

Zacuscă de legume

Pită cu unsoare

Slănină

Platou cu legume de sezon

Pâine de la brutăria din sat

Fel principal

Supă de sparanghel

Supă de găină

Carne de găină fiartă și piure cu compot

Friptură de oaie cu spanac

Spanac cu ouă prăjite

Paste cu brânză de capră și de oaie

Desert pregătit de comunitatea femeilor bulgare: Ciocani Ana, Todorovici Maria, Sinaci Maria, Vasilcin Petronela, Mirciov Ecaterina, Lavița Ana

Plăcintă cu mere

Cornulețe cu magiun

Colac cu roșcove

Colac cu brânză

Colac cu mac

Spida

Vreskule

Prăjitură cu miere

Sucuri naturale făcute de gazde

Limonadă de lavandă și soc

Cafea

Invitați: Comunitatea bulgarilor din Dudeștii Vechi

Activități în destinație:

Târg de produse tradiționale locale: boia de ardei făcută de familia Ciocani, bulion de casă pregătit de gazde, miere de floarea-soarelui, vin local, verdețuri locale, ulei de floarea soarelui presat la rece, făină de grâu albă și integrală bio, produse de lavandă, săpunuri artizanale,

Degustări de suc verde din grâu, ovăz și fructe

Degustări de ulei presat la rece din culturi certificate bio

Tur ghidat prin sat cu vizită la Muzeul “U Babne” – Muzeul Bulgarilor din Dudeștii Vechi. Ghizi locali: Parvan Maria și Sabliov Maria

Moment artistic cu membrii comunității bulgare

Costurile de participare: 150 lei/adult și 75 lei/copil peste 8 ani. Gratuit pentru copii sub 8 ani. Seniorii peste 70 de ani – 30 lei.

Pentru cazare, locurile sunt limitate. Cei care doresc să doarmă la gazde trebuie să anunțe în prealabil. Costul nopții de cazare este de 100 lei/persoană și include micul dejun de duminică și activități în gospodărie. Oaspeții pot rămâne să petreacă timpul în grădină, să descopere satul sau pot face o plimbare în țările vecine Ungaria sau Serbia, distanța spre cele două țări fiind de doar 20 de km până la trecerea de frontieră de la Cenad (deschis permanent) spre Ungaria și de aproximativ 10 km până la punctul de trecere a frontierei Vălcani (program zilnic 8,00-20,00) spre Republica Serbia.

Înscrieri și informații suplimentare, la tel. 0722 574351.

Donațiile de participare se pot face în contul: RO25INGB0000999904955512

Revolut: RO55REVO0000155534190050.