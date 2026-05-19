Accident extrem de grav între Gătaia și Birda. A fost solicitat elicopterul SMURD

Marți, în jurul orei 14:25 Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN58B, între localitățile Gătaia și Birda.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autosanitară SMURD tip C cu medic și 6 pompieri.

Totodată, în sprijin s-au deplasat două ambulanțe SAJ și elicopterul SMURD.

În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane (3 sex masculin și 1 sex feminin).

În urma impactului, cele 4 victime au suferit multiple traumatisme, una (sex masculin) fiind în stop cardio-respirator, a transmis ISU Timiș.

Sursa foto:ISU Timis