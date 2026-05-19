Modificări în trafic şi în transportul în comun, la Timişoara

În data de 21 mai 2026, între orele 11:00 – 13:00, circulația unor mijloace de transport public din Timișoara va fi modificată temporar, în contextul închiderii traficului rutier pe bulevardul Regele Ferdinand I, în zona Catedralei Mitropolitane, pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase dedicate evenimentului Ziua Eroilor.

În intervalul menționat, mijloacele de transport public vor circula astfel:

• troleibuzele liniei 16 vor circula, tur-retur, între Traian Grozăvescu (Poșta Mare) și Aleea F.C. Ripensia (Complexul Studențesc), pe traseul liniei 15;

• autobuzele liniilor 32, 33 și 33B vor întoarce la Piața Mocioni;

• autobuzele liniei Expres 3 vor circula astfel:

tur: traseu normal – Splaiul Tudor Vladimirescu – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Piața Mocioni – bulevardul Regele Carol I – Gara de Nord – traseu normal;

retur: traseu normal – Gara de Nord – bulevardul General Ion Dragalina – bulevardul 16 Decembrie 1989 – Splaiul Tudor Vladimirescu – traseu normal.