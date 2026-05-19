A murit una dintre victimele accidentului dintre Gătaia și Birda. Cum s-a petrecut nenorocirea

Marți, 19 mai, în jurul orei 14:30, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 58 B, între Gătaia și Birda, județul Timiș.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 51 de ani, a condus un autoturism pe DN 58 B, dinspre Timișoara înspre Reșița, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa din sens opus, condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani.

În urma evenimentului rutier, a rezultat decesul conducătorului auto în vârstă de 51 de ani și rănirea pasagerei acestuia, respectiv o femeie în vârstă de 47 de ani.

Totodată, conducătorul celuilalt autoturism, un bărbat în vârstă de 57 de ani, precum și pasagerul acestuia, un tânăr de 25 de ani, au fost răniți și transportați la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Sursa foto: IPJ Timiș