Traian Abruda – In Memoriam.

Iubitorii artelor sunt invitați să participe la ediția 2026 a galei TAB (Traian Abruda – In Memoriam ),care stă sub semnul moștenirii vizuale și spirituale lăsate de maestru. „Versul în Ramă” nu este doar o temă, ci o stare de spirit: aceea în care rigoarea liniei întâlnește libertatea absolută a poeziei, o dualitate care a definit opera lui Traian Abruda.

„În spațiul încărcat de istorie al Bastionului, intrăm într-un dialog postum cu universul creatorului omagiat. Acea <<lumină sub joben>> reușește să traducă tăcerea dintre cuvinte în materie vizuală. Traian Abruda a fost mai mult decât un artist vizual; a fost un arhitect al stărilor de spirit și un poet al formelor concrete. Recunoscut pentru finețea graficii sale și pentru capacitatea de a esențializa figura umană prin trăsături suprarealiste, Abruda a lăsat în urmă un univers populat de simboluri recurente: jobenul, lumina interioară, geometria fragmentată a chipului.

Opera sa a fost mereu o punte între arte. Pentru el, poezia era tactilă, iar desenul era o confesiune mută. Festivalul TAB 26 preia inițialele sale nu doar ca nume, ci ca un manifest al continuității: Tradiție, Avangardă, Beletristic,” afirmă Ovidiu Justinianu.

Evenimentul este organizat de Soviart Timișoara cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și a Editurii Waldpress, reprezentată de Liviu Curtuzan, se desfăsoară în incinta Centrului Multifuncțional Bastion din strada Hector 4, în perioada 22 mai – 6 iunie, după următorul calendar: 22 mai, ora 18, vernisajul expoziției; 23 mai, ora 16, poezie și muzică; 5 iunie, ora 18 – finisaj.

CITEȘTE ȘI: ABA Banat a demarat lucrările de modernizare și siguranță la Acumularea Surduc