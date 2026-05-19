Parcul Botanic al orașului ales ca „Destinația anului 2026” se sufocă sub bălării. Foto

Parcul Botanic, o emblemă verde a Timișoarei, traversează o perioadă care contrastează dureros cu reputația orașului.

De la an la an, curățenia structurală și organizată a spațiilor verzi devine tot mai insignifiantă în viziunea mai-marilor orașului, care, în loc să o privească ca pe un punct strategic în treburile edilico-gospodărești, o ignoră până la oprobiul public.

Parcul Botanic, ca de altfel, multe alte spații verzi, suferă. Nu de ieri, de alaltăieri, ci de ani buni.

În timp ce Timișoara a fost desemnată „Destinația anului 2026”, grădina botanică îi întâmpină pe vizitatori cu iarbă netăiată și buruieni care sufocă vegetația ornamentală.

Imaginea aceasta nu e doar neplăcută estetic; este un semnal de alarmă cu privire la modul în care patrimoniul natural este gestionat.

Gândit ca un spațiu de educație botanică, respiro urban și atracție turistică, parcul ar trebui să fie un reper al îngrijirii peisagistice. În schimb, vegetația spontană estompează identitatea amenajării.

Valul de vizitatori atras de titlul de „Destinația anului 2026” vine cu așteptări firești: curățenie, congruență, identitate locală, locuri fotogenice.

În schimb, turiștii care pășesc în parc descoperă iarba netăiată care devine, involuntar, o narațiune vizuală despre neglijență și neîncredere.

Cât despre sentimentul care îi încearcă pe localnicii obișnuiți, cândva, să pășească cu plăcere prin emblematicul parc pentru delectarea sufletului, numai despre admirație nu poate fi acum…

