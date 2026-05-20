„Nu cumperi iubirea – o adopți!”: zeci de pisicuțe și cățeluși așteaptă o familie

Timișorenii sunt invitați la cea de-a II-a ediție a Târgului de Adopții „Nu cumperi iubirea – o adopți!” – eveniment dedicat adopției responsabile a câinilor adulți și pisicilor salvate.

Asociațiile Animals Welfare Team și Happy Tails Timișoara, Pisicuțele Descurcărețe – The Smart Kitties alături de Asociația Bucuriile Măriucăi, RIN TIN TIN – Asociația Pentru Protecția Animalelor Sânnicolau Mare, La Pisici Cafe, Asociația Poli și Asociația Micaela, cu sprijinul Hornbach Timișoara, invită iubitorii de animale la cea de-a II-a ediție a Târgului de Adopții „Nu cumperi iubirea – o adopți!”, care va avea loc în 24 mai 2026, între orele 10:00 și 16:00, în parcarea magazinului Hornbach Timișoara – Calea Buziașului 152.

La eveniment vor participa aproximativ 60 de animale salvate – pisici de toate vârstele și câini mai mari de 8 luni – pregătite să își găsească o familie responsabilă și iubitoare.

Tema principală a acestei ediții este încurajarea adopției câinilor adulți, animale care sunt deseori trecute cu vederea în favoarea puilor, deși pot deveni companionii perfecți.

Un câine adult înseamnă adesea:

• o personalitate deja formată și mai ușor de înțeles

• o talie și un nivel de energie deja cunoscute

• mai multă stabilitate emoțională

• uneori chiar experiență în mersul în lesă sau cunoașterea unor comenzi de bază

• de multe ori vaccinare și sterilizare deja efectuate

Organizatorii își doresc astfel să schimbe percepția conform căreia doar puii merită o șansă și să arate că și câinii adulți pot deveni membri extraordinari ai unei familii.

„Un câine adult nu înseamnă «prea târziu». De multe ori înseamnă exact contrariul. Ne dorim ca acest târg să le ofere vizibilitate unor animale minunate care așteaptă de mult timp să fie văzute și alese. Fiecare adopție înseamnă o viață schimbată complet.”, declară reprezentanții Asociației Happy Tails Timișoara.

Toate animalele prezente la târg sunt deparazitate, vaccinate, microcipate și, dacă au vârsta potrivită, sterilizate/castrate.

Intrarea la eveniment este liberă, iar vizitatorii vor putea:

• cunoaște animalele participante

• discuta direct cu voluntarii și reprezentanții asociațiilor

• afla mai multe despre adopția responsabilă și importanța sterilizării

• susține asociațiile prin donații sau voluntariat