Incendiu la mansarda unei case din Timișoara, există două victime

Miercuri, în jurul orei 14:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mansarda unei case de pe strada Dan Căpitan din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și două autosanitare SMURD.

La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la mansarda imobilului.

Opersoană surprinsă de incendiu s-a aruncat de la mansardă, până la sosirea echipajelor de intervenție.

Victima de sex feminin este în stare de inconștiență, cu semne vitale preluată de un echipaj SMURD pentru îngrijiri medicale.

Misiunea este în dinamică.

UPDATE: Incendiul este localizat.

O a doua persoană, sex masculin, prezintă o plagă la nivelul membrului superior stâng. Ambele victime sunt transportate la spital.

Sursa foto: ISU Timiș