Licitaţie publică de valorificare terenuri în bloc

Debitorul SC EXCLUSIV AGRO LINE SRL, înregistrat cu număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerțului: J40/712/2012, cod unic de înregistrare: 18201457, prin lichidator judiciar BFJ CONSULTING GROUP SPRL, valorifică în bloc prin licitație publică, terenuri constând în:

Teren Lotul 2 – sublot B1-B2 și B3 in suprafață de 367.471 mp sau 36,75 Ha, aflate pe raza Jud. Timiș și Arad, la prețul de 648.975,00 EUR (TVA cf. Cod Fiscal) valorificare în bloc pentru subloturi grupate pe localități. Teren Lotul 4 – Teren Extravilan stație pompare SP4, constând în teren în suprafață de 1 Ha, aflat pe raza Jud Timiș la prețul de 150.000,00 EURO (TVA cf. Cod Fiscal). Teren Lotul 5, în suprafață de în suprafață totală de 672.353,00 m2 sau 67,24 Ha, aflate pe raza pe raza Jud. Timiș, Com. Sânandrei, la prețul de 1.553.300,00 EUR (TVA cf. Cod Fiscal).