Poliţiştii caută doi tineri care au circulat cu trotinete electrice pe Centura Timişoarei

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea identificării a doi tineri care au fost filmaţi circulând cu trotinete electrice pe Centura de Sud a Timişoarei.

IPJ Timiş recomandă conducătorilor de trotinete electrice:

* să utilizeze pistele special amenajate, acolo unde acestea există;

* să evite deplasarea pe drumuri cu trafic intens sau limite mari de viteză;

* să poarte echipamente de protecție;

* să circule cu prudență și să respecte regulile de circulație aplicabile acestei categorii de vehicule.

„Siguranța rutieră este responsabilitatea tuturor participanților la trafic, iar respectarea legislației poate preveni producerea unor tragedii.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș atrage atenția asupra importanței respectării normelor rutiere și a adoptării unui comportament preventiv și responsabil în trafic. Trotinetele electrice trebuie utilizate doar în condiții care să nu pună în pericol siguranța utilizatorilor sau a celorlalți participanți la trafic” – IPJ Timiş.

