Restricții de circulație rutieră la Timișoara, pentru Ziua Eroilor și parada moto „Distinguished Gentlemen Ride”.

La solicitarea Instituției Prefectului Județului Timiș și organizatorilor paradei caritabile „Distinguished Gentleman’s Ride”, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea, sau, după caz, restricționarea circulației rutiere, în mai multe zone din oraș, începând de joi, 21.05.2026.

Astfel, joi, 21.05.2026, traficul rutier va fi închis pe bulevardul Regele Ferdinand I, la Monumentul Crucificării, în fața Catedralei, între orele 11:00 – 13:00, în vederea desfășurării ceremoniei militare și religioase, organizată cu ocazia comemorării Zilei Eroilor.

De asemenea, duminică, 24.05.2026, începând cu ora 15:45, circulația rutieră va fi parțial restricționată în mai multe zone din oraș, în vederea desfășurării paradei caritabile „Distinguished Gentlemen Ride”.

Traseul paradei motocicletelor este următorul: Piața Unirii → strada Palanca → strada Martin Luther → Bulevardul Revoluției → Bulevardul Ion C. Brătianu → strada Michelangelo → Bulevardul Vasile Pârvan → strada 20 Decembrie 1989 → Bulevardul Regele Ferdinand I → Bulevardul 16 Decembrie 1989 → Bulevardul Iuliu Maniu → strada Gării → Bulevardul Republicii → strada Sfântul Ioan → strada Gheorghe Dima → Piața Mărăști → Calea Alexandru Ioan Cuza → Piața Consiliul Europei → Calea Torontalului → strada Miresei → strada Amurgului → strada Sever Bocu → Bulevardul Antenei → strada Popa Șapcă → strada Palanca (încheierea paradei).

