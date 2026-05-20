Incendiu pe strada Paris din Timişoara

Miercuri, 20 mai, în jurul orei 12:35, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuințe, pe strada Paris din Timișoara.

La fața locului s-au deplasat de urgență 16 salvatori cu o autospecială de primă intervenție și comandă, două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime și o autosanitară SMURD.

La sosirea echipajelor la locul intervenției, incendiul se manifesta într-o încăpere, cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

Incendiul a fost localizat în cel mai scurt timp pentru a preveni extinderea flăcărilor la apartamentele învecinate.

În acest moment, incendiul este lichidat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Timiş.

