Benedek Zoltán Örs expune la Pygmalion.

Galeria Pygmalion din Casa Artelor își deschide porțile mâine, joi, 21 mai, de la ora 19, pentru un nou demers artistic. Este vorba despre expoziția de pictură semnată de Benedek Zoltán Örs (foto) și intitulată „Existență”.

”Artistul Benedek Zoltán Örs ne propune într-o viziune de mare forță și o puternică originalitate, explorarea celor mai profunde trăiri dramatice și uneori tragice ale ființării umane universale.

Lucrările artistului redau aspirația omului spre neîngrădire în timp și spațiu, dar trăind <<sub vremi>> răzbește prin suferință, luptă, mirare și supraviețuire, perpetuând tragedia eroică a spiritului uman indestructibil,” spune prof. univ. dr. Carol David

Găsim, așadar, pe simeze, până în 14 iunie, o serie de lucrări care redau tensiunea dintre fragilitate și rezistență și ilustrează ideea că tragedia nu reprezintă un punct final, ci o formă de afirmare a spiritului uman.

Fiecare tablou semnat de Benedek Zoltán Örs devine, astfel, atât expresia unei lupte interioare, cât și o celebrare a forței invizibile care susține continuitatea existenței.

Despre artist și creațiile sale vor vorbi la vernisajul de mâine Carol David și Gabriel Kelemen. Galeria Pygmalion este deschisă publicului de miercuri până duminică, între orele 15 și 19, iar accesul este gratuit.