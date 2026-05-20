Benedek Zoltán Örs expune la Pygmalion

Cultură/Educaţie
Publicat în de Codrina Tomov
Fără comentarii
Benedek Zoltán Örs expune la Pygmalion

Benedek Zoltán Örs expune la Pygmalion.

Galeria Pygmalion din Casa Artelor își deschide porțile mâine, joi, 21 mai, de la ora 19, pentru un nou demers artistic. Este vorba despre expoziția de pictură semnată de Benedek Zoltán Örs (foto) și intitulată „Existență”.

”Artistul Benedek Zoltán Örs ne propune într-o viziune de mare forță și o puternică originalitate, explorarea celor mai profunde trăiri dramatice și uneori tragice ale ființării umane universale.

Lucrările artistului redau aspirația omului spre neîngrădire în timp și spațiu, dar trăind <<sub vremi>> răzbește prin suferință, luptă, mirare și supraviețuire, perpetuând tragedia eroică a spiritului uman indestructibil,” spune prof. univ. dr. Carol David

Găsim, așadar, pe simeze, până în 14 iunie, o serie de lucrări care redau tensiunea dintre fragilitate și rezistență și ilustrează ideea că tragedia nu reprezintă un punct final, ci o formă de afirmare a spiritului uman.

Fiecare tablou semnat de Benedek Zoltán Örs devine, astfel, atât expresia unei lupte interioare, cât și o celebrare a forței invizibile care susține continuitatea existenței.

Despre artist și creațiile sale vor vorbi la vernisajul de mâine Carol David și Gabriel Kelemen. Galeria Pygmalion este deschisă publicului de miercuri până duminică, între orele 15 și 19, iar accesul este gratuit.

CITEȘTE ȘI: Garda de Mediu confirmă afacerea „Bolovanul” și amendează Primăria Timișoara cu 105.000 lei. Foto și video

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *