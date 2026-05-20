Pasiunea imensă a unui elev din Timișoara pentru științe: chiar dacă a avut febră, a participat la două competiții naționale în aceeași zi.

La 3 ani, plimba un atlas mai mare decât el. Astăzi, la vârsta de 15 ani, geografia nu are frontiere pe care curiozitatea sa înnăscută să nu vrea să le treacă.

Însă explorarea lumii nu a fost subiectul primului concurs ”mai serios” a lui Bogdan Andrei Mateșescu-Pașcalău, ci… matematica. Se întâmpla în clasa a V-a: prima olimpiadă și prima medalie de aur.

– În gimnaziu, am participat la nouă etape naționale: la matematică, geografie, chimie, lingvistică, biologie și științe pentru juniori. La biologie, materie la care nu se organizează olimpiadă pentru primele clase de gimnaziu, am obținut, în clasa a VI-a, o mențiune, la Concursul Național ”Emil Palade”. În clasa a VII-a, la geografie, unde, la fel, nu se organizau olimpiade, ci concursuri naționale, am obținut premiul I cu punctaj maxim, la Concursul Național de Geografie ”Terra”. La olimpiada de lingvistică am obținut premiul II și un premiu special pentru cea mai bună rezolvare a unei probleme. La olimpiada de chimie am obținut mențiune, a fost bilanțul pe care Bogdan l-a prezentat, cu modestie, ca răspuns la întrebarea noastră legată de competițiile la care a participat în anii trecuți.

Pentru Bogdan, procesul de învățare are loc într-un mod firesc, fără să fie împins de la spate. Dimpotrivă, am putea spune, cei din jur încearcă să-i mai tempereze elanul competitiv, iar faptul că, recent, pe 16 mai, a dorit să susțină două probe naționale diferite în aceeași zi, în condițiile în care era răcit și avea febră, a stârnit multă uimire.

De altfel, anul acesta a fost unul ”de foc” pentru Bogdan: premiul I la Olimpiada Națională de Chimie, mențiune specială la Olimpiada Națională de Geografie și calificare la olimpiada europeană din această vară, premiul II la Concursul Național de Chimie ”Lazăr Edeleanu”, premiul II pe echipe la Concursul Național ”Geomondis”.

Recent, a obținut premiul III la Concursul Național de Matematică ”Adolf Haimovici”, a cărui probă scrisă a susținut-o în aceeași zi cu cea practică a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare de ”Științele Pământului”, unde a obținut mențiune și premiul special pentru subiectul de geografie.

În acest context, o medie de 10, obținută anul trecut la examenul național de evaluare națională pentru admiterea în clasa a IX-a, în cazul lui a fost un lucru cu o mare probabilitate să se întâmple.

Cu această performanță, ar fi putut alege orice liceu. Și-a dorit însă să își continue studiile la Colegiul Național ”C.D. Loga”, școala în care a fost admis în clasa a V-a și pentru care și-a exprimat întreaga prețuire:

– Rămân ”logan” pe viață!

Deși competitivitatea este un element care îl animă, Bogdan găsește timp pentru a-și trăi frumos tinerețea.

Cântă la pian, instrument cu care s-a împrietenit de la 5 ani, se plimbă cu bicicleta, joacă tenis, desfășoară diferite activități în natură atunci când are acest prilej, iese în oraș, cu alte cuvinte, nu uită să se relaxeze.

– Toată lumea mă întreabă dacă am timp liber. Am suficient. Nu pot să spun că ajung acasă de la școală și până seara doar învăț. Stau și pe telefon (zâmbește ca un copil prins cu mâna în borcanul cu dulceață). Dar învăț din plăcere și atunci pot să fac pauze mari, să ies afară să mă plimb sau să mănânc o înghețată.

– A existat o zi în care să nu fi învățat?

– Duminică (n.r. – pe 17 mai), după ce s-a încheiat Olimpiada Națională de ”Științele Pământului”. A fost prima zi din acest an în care pur și simplu am stat, n-am făcut nimic.

– Proba practică a olimpiadei ”Științele Pământului” s-a suprapus peste cea teoretică a concursului de matematică, iar tu le-ai susținut pe amândouă în aceeași zi. Șapte ore în total. Mai mult decât atât, ai avut și febră din cauza răcelii, care încă e prezentă…

– Da… M-am calificat pentru această olimpiadă de pe locurile suplimentare și nu am vrut să abandonez. Mi se pare o olimpiadă foarte interesantă, cu câte două probe pe fiecare disiciplină.

– Cum te pregătești pentru un concurs, pentru o olimpiadă? Faci meditații?

– Meditații, în niciun caz. Pentru că, până la urmă tu ești cel care are determinarea să participe la o olimpiadă. Dacă nu mergi de plăcere, ci doar pentru că te forțează cineva, nu vei avea același rezultat ca în cazul în care decizi singur că vrei să participi. Însă, dacă am învățat un lucru din gimnaziu legat de olimpiade e că manualele sunt sfinte. Pregătire suplimentară am făcut doar pentru proba practică de la chimie, în cadrul centrului de excelență organizat de doamna profesoară Corina Vasilescu, de la ”Lenau”, unde există un laborator foarte bine dotat. La geografie, aveam posibilitatea să particip la centrul de excelență organizat de domnul profesor Ancuța. Doar că eu nu am participat, pentru că… am fost ocupat cu organizarea Balului bobocilor…

– Pentru următorii ani de liceu ce planuri ai?

– La fel ca în acest an. Să nu particip la olimpiade sau concursuri m-ar scoate din ritmul meu obișnuit, m-ar da puțin peste cap. Mă duc de plăcere, pentru mine nu e un chin. De exemplu, aș prefera să stau cu orele într-un laborator, decât acasă, pe telefon. Nu că nu stau și pe telefon, dar nu e cea mai mare plăcere a mea.

– Și mai departe, spre ce dorești să te îndrepți?

– Cercetare în biochimie, e de viitor. Nu exclud nici medicina.

În finalul interviului pe care Bogdan a avut amabilitatea să ni-l acorde, tânărul a dorit să transmită un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat de părinții și profesorii lui în obținerea performanțelor școlare, iar elevilor, îndemnul de a-și urma cu încredere pasiunea.

