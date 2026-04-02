Agenția Națională de Integritate a dat verdictul după sesizarea ziarului nostru: Florentina Radu, în conflict de interese!

Publicat în de Ciprian Brindescu
Agenția Națională de Integritate confirmă ce am scris acum doi ani: Florentina Radu, în conflict de interese!

Într-un comunicat postat astăzi, 2 aprilie 2026, pe site-ul propriu, Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că Florentina Radu, director executiv al al Direcției pentru Sănătate din cadrul Administraţiei pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timişoara, a fost depistată în conflict de interese administrativ. Motivul: “În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat la data de 28.12.2023, în calitate de funcționar public – director executiv al Direcției de Sănătate Publică Timiș, Dispoziția prin care și-a aprobat propriul transfer de la DSP Timiș la Administraţia pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timişoara”.

Conform ANI, prevederile legale încălcate de actualul director general – cu delegare, nu cu concurs – al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara (ASEMT) au fost: art. 79 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 445 și art. 463 din O.U.G. 57/2019.

De asemenea, în același comunicat, ANI mai precizează următoarele: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…) Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Acum, dincolo de comunicatul sec al Agenției Naționale de Integritate, preluat ca atare de mass-media, ceea ce probabil s-a uitat este că verdictul de azi al ANI a fost dat în urma sesizării făcute de subsemnatul în urmă cu doi ani!

Aveți toate detaliile în articolul publicat de ziarul nostru în data de 22 mai 2024 și intitulat Soarta noului spital municipal din Timișoara a fost lăsată în mâinile unei funcționare aflate în conflict de interese, este suficient să accesați link-ul! Lectură plăcută!

  1. Poate se mai întâmplă si minuni sa înceapă verificările mai amănunțite ale acestui specimen de om. Si sa o vedem dupa gratii acolo unde-i este locul!

  2. Păi între timp a ajuns directoare ASEMT, președinta CA la Municipal, membru în CA la Țurcanu; funcții deținute in același timp; dacă i-ar fi permis Oancea era și pe la Infecțioase, nu a pupat inelul Florentinei a plătit cu functia

  3. Dominic, Ruben și Paula vă urez succes cu ea cu tot, fără ironie; o să vă îngroape pe toți 3, jurista care doar se prevalează de cunoștințe juridice, cu facultate făcută la apelul bocancilor, autodeclarată “cea mai puternică femeie”, cu penalul înnăscut în ADN, aceasta “duamna” vă face un mare deserviciu; a înțeles prost reforma pe care probabil i-ați cerut-o, a distrus medicina școlară, a distrus asistența medicală a grădinițelor, creselor, școlilor și cel mai grav a spitalelor municipalității……timpul e scurt pentru reflecții 😌

  4. Doamna penala își cunoaște bine stăpânul (Ruben la fel de penal). Oare câți stăpâni are aceasta duamna directoare care se crede DUMNEZEU!
    Cate vieți a distrus aceasta incopetenta care are grave probleme la cap, dar câte vieți va mai distruge?
    Cand vor dispărea acești incompetenți din instituțiile publice? Cum se face ca doar ei si oamenii lor sunt cei mai buni si profesioniști cei care muncesc corect sunt hoți. Hoțul strigă hoțul !

  5. Eteee! Sociopata de serviciu, zisă „wonder woman” e încă pe baricade??! Bă băiatule dar chiar nimeni nu poate să scape de bolnava asta?! Duceți-o frate la ospiciu!

