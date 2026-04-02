Agenția Națională de Integritate a dat verdictul după sesizarea ziarului nostru: Florentina Radu, în conflict de interese!

Agenția Națională de Integritate confirmă ce am scris acum doi ani: Florentina Radu, în conflict de interese!

Într-un comunicat postat astăzi, 2 aprilie 2026, pe site-ul propriu, Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că Florentina Radu, director executiv al al Direcției pentru Sănătate din cadrul Administraţiei pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timişoara, a fost depistată în conflict de interese administrativ. Motivul: “În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a semnat la data de 28.12.2023, în calitate de funcționar public – director executiv al Direcției de Sănătate Publică Timiș, Dispoziția prin care și-a aprobat propriul transfer de la DSP Timiș la Administraţia pentru Sănătate şi Educație a Municipiului Timişoara”.

Conform ANI, prevederile legale încălcate de actualul director general – cu delegare, nu cu concurs – al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara (ASEMT) au fost: art. 79 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 445 și art. 463 din O.U.G. 57/2019.

De asemenea, în același comunicat, ANI mai precizează următoarele: „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…) Persoana (…) față de care s-a constatat (…) starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Acum, dincolo de comunicatul sec al Agenției Naționale de Integritate, preluat ca atare de mass-media, ceea ce probabil s-a uitat este că verdictul de azi al ANI a fost dat în urma sesizării făcute de subsemnatul în urmă cu doi ani!