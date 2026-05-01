Tânăr amendat cu 30.000 de lei după ce a abandonat 4 tone de deșeuri (video)

Poliția Arad a anunțat, vineri, că un tânăr de 27 de ani a primit o amendă de 30.000 de lei după ce a fost prins aruncând gunoi dintr-o autoutilitară, într-o groapă improvizată.

„Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat în flagrant delict, în dimineața de 30 aprilie 2026, un bărbat de 27 de ani, în timp ce arunca deșeuri, dintr-o autoutilitară”, informează IPJ Arad.

După verificări mai amănunțite, polițiștii au constatat că bărbatul ar fi abandonat 4 tone de deșeuri provenite din construcții, pe un teren din afara orașului Arad.

Astfel, bărbatul s-a ales cu o amendă de 30.000 de lei, iar autovehiculul i-a fost confiscat de polițiști.

CITEȘTE ȘI: Captură uriașă de țigări de contrabandă, în camionul unui șofer din Timișoara oprit pe A1 (foto)

