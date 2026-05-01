Ministerul Mediului lansează o hartă interactivă a investițiilor. Proiectele pot fi urmărite în timp real

Ministerul Mediului a lansat o hartă interactivă care permite monitorizarea în timp real a peste 2.200 de investiții de mediu, finanțate prin PNRR și Administrația Fondului pentru Mediu, în valoare totală de peste 10,5 miliarde de lei.

„Transparența înseamnă ca oamenii să poată vedea concret unde merg investițiile publice, ce se construiește în comunitățile lor. Această hartă face exact asta: transformă date administrative greu accesibile într-un instrument public util cetățenilor, jurnaliștilor și autorităților locale”, a declarat ministra Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului, platforma centralizează 2.232 de investiții, dintre care 1.781 sunt proiecte PNRR active (1.770 locale + 11 strategice), iar 451 sunt proiecte salvate, finanțate prin AFM, în valoare de 3,63 miliarde de lei.

Platforma permite utilizatorilor să filtreze proiectele în funcție de județ, tipul investiției sau valoare și oferă acces la fișa completă a fiecărui proiect.

Sunt incluse proiecte strategice, precum alocarea de peste 1,1 miliarde de lei pentru siguranța apei și infrastructură hidrologică, a 209,7 milioane de lei pentru modernizarea SUMAL, 239 milioane de lei pentru digitalizarea mediului și 64,7 milioane de lei pentru dotarea Gărzii Naţionale de Mediu.

Această hartă (https://mmediu.ro/harta-investitii-pnrr/), spun reprezentanții Mediului, marchează trecerea de la raportări interne la date publice, verificabile. Un instrument concret de transparență și responsabilitate în utilizarea fondurilor europene.

