Oamenii de știință au descoperit o legătură surprinzătoare între vot și longevitate

Participarea la vot ar putea avea beneficii semnificative asupra sănătății și longevității, arată un studiu realizat de economiști și psihologi sociali.

Majoritatea oamenilor cunosc principiile de bază ale unui stil de viață sănătos, care capătă o importanță tot mai mare odată cu înaintarea în vârstă: consumul de multe legume, exerciții fizice regulate, somn de calitate, o viață socială activă, consumul moderat de alcool și renunțarea la fumat, arată ScienceAlert.

Economiști și psihologi sociali care studiază altruismul și sănătatea s-au întrebat dacă și implicarea civică ar putea juca un rol în acest sens.

Astfel, a fost realizat un studiu care a testat direct această idee: cercetătorii au analizat dacă americanii în vârstă – persoanele de 65 de ani și peste – care votează trăiesc mai mult decât cei care nu votează.

În Statele Unite, rata de participare la vot a persoanelor în vârstă este mai mare decât cea a tinerilor. În Wisconsin, statul asupra căruia s-a concentrat studiul, rata de participare la vot a persoanelor în vârstă este chiar mai ridicată.

Cercetătorii au folosit date din Studiul Longitudinal din Wisconsin, care a urmărit un eșantion selectat aleatoriu de absolvenți de liceu din acest stat începând cu 1957.

A fost comparată starea de sănătate pe termen lung a adulților în vârstă care au votat la alegerile prezidențiale din 2008 cu cea a celor care nu au participat la acele alegeri.

Folosind înregistrări de vot verificate obiectiv de la Catalist, care urmărește comportamentul de vot al americanilor, împreună cu datele oficiale din National Death Index, cercetătorii au constatat că alegătorii aveau o probabilitate cu 45% mai mică de a deceda în termen de cinci ani după alegerile din 2008, cu 37% mai mică la 10 ani după alegeri și cu 29% mai mică la 15 ani după alegeri.

De asemenea, a fost analizat votul la alegerile prezidențiale din 2004 și 2012, iar rezultatele au fost mai puternice pentru alegerile mai recente – cele din 2008 și 2012 – comparativ cu cele din 2004.

Se poate ridica întrebarea dacă acest lucru se datorează faptului că persoanele mai sănătoase sunt mai predispuse să voteze.

Deși este mai ușor să votezi atunci când ești sănătos, acest aspect nu explică pe deplin rezultatele.

Alegătorii au avut în continuare un risc mai mic de deces chiar și după ce au fost luați în calcul factori demografici precum sexul, starea civilă și venitul, alte forme de implicare civică, cum ar fi voluntariatul, precum și starea de sănătate anterioară votului.

De asemenea, s-a constatat că persoanele cu o stare de sănătate mai precară la început au beneficiat mai mult de efectele votului la 15 ani distanță decât cele care erau mai sănătoase înainte de a vota.O altă concluzie a fost că modul în care a votat o persoană nu a influențat rezultatele.

Comparând persoanele în vârstă care au votat în mod direct cu cele care au votat prin corespondență, cercetătorii au observat că ambele grupuri au avut un risc de deces aproximativ la fel de scăzut pe parcursul perioadei de 15 ani.

De asemenea, nu a contat dacă candidatul preferat a câștigat sau nu. Deși pierderea candidatului susținut poate genera stres, participanții la studiu au înregistrat beneficii similare pentru sănătate pe termen lung, indiferent de afilierea politică.

De mult timp, oamenii de știință știu că persoanele care desfășoară activități de voluntariat pentru organizații non-profit se bucură de numeroase beneficii pentru sănătate, inclusiv o durată de viață mai lungă.

Votul este, la rândul său, un act motivat de altruism, întrucât alegătorii sunt conștienți că votul individual nu va schimba rezultatul unei alegeri naționale.

Motivele pentru care votul este asociat cu un risc mai mic de mortalitate nu sunt pe deplin clare.

O posibilă explicație este că, similar altor forme de implicare civică, inclusiv voluntariatul, votul poate declanșa răspunsuri biologice pozitive care susțin starea de bine.

Votul ar putea îmbunătăți sănătatea și prin consolidarea sentimentului de autoeficacitate, a datoriei civice și a conexiunii sociale, fiind o activitate atât altruistă, cât și colectivă, potrivit Mediafax.