Percheziții în Timiș într-un dosar de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor

La data de 30 aprilie 2026, polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județul Timiș, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea unor infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetările efectuate în perioada ianuarie – aprilie 2026 a reieșit că trei bărbați, în vârstă de 30, 39 și 41 de ani, ar fi desfășurat activități de braconaj cinegetic, fiind bănuiți totodată de deținerea și utilizarea ilegală de arme și muniții, precum și de deținerea și valorificarea unor produse provenite din vânat.

Potrivit IPJ Timiș, în urma perchezițiilor efectuate în localitățile Sârbova, Sacoșu Mare și Silagiu, polițiștii au descoperit și ridicat o armă letală tip carabină calibru 30.06, deținută ilegal, un pistol letal prevăzut cu încărcător în care se afla un cartuș cu glonț nepercutat, aproximativ 60 de cartușe de diferite calibre deținute fără drept, un dispozitiv de reducere a zgomotului pentru armă, precum și componente și materiale destinate confecționării muniției, respectiv tuburi de cartușe, capse, praf de pușcă, bile metalice și dispozitive de sertizat și dezertizat.

Totodată, au fost identificate și ridicate peste 25 de kilograme de carne susceptibilă a proveni din vânat, precum și produse procesate din carne de vânat, precum salam, carne congelată și alte preparate.

În aceeași zi, polițiștii Secției 7 Rurale Lugoj – Postul de Poliție Racovița, sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi bărbați de 30 și 39 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.