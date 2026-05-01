Captură uriașă de țigări de contrabandă, în camionul unui șofer din Timișoara oprit pe A1 (foto)

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Arad, cu sprijinul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Deva-Nădlac, au depistat, joi, un autocamion, pe autostrada A1, în zona nodului care face legătura între D.N. 69/A și autostradă.

Din verificări a reieșit că autocamionul, condus de un bărbat de 36 de ani, din Timișoara, ar fi plecat din municipiul Arad.

În remorcă au fost descoperite 7.800.000 de țigarete, de diferite mărci, susceptibile a proveni din contrabandă, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

A fost indisponibilizat și mijlocul de transport.

Valoarea estimativă a țigaretelor este de aproximativ 5.500.000 de lei.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

