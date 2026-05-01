Pană de curent la CM de snooker: semifinala Allen – Wu a fost întreruptă

A doua semifinală a Campionatului Mondial dintre Mark Allen și Wu Yize, desfășurată joi la Crucible (scor 2-6 după prima sesiune), a fost supusă unei întârzieri, din cauza unei pene de curent care a afectat transmisiunea, transmite Eurosport.

Debutul partidei Allen – Wu a fost dominat de chinez, care a reuşit să câştige primele două frameuri ale meciului, dar când „The Pistol” era pe punctul de a riposta, ecranele s-au întunecat.

Nord-irlandezul nu a fost conștient de problemele din interiorul arenei şi a reușit un break superb, de 91 de puncte, pentru a marca primul său joc din meci.

După ce aplauzele pentru efortul excelent al lui Allen s-au potolit, arbitrul Marcel Eckardt a intrat în conversație cu un oficial și s-a luat decizia de a scoate jucătorii din arenă.

Nu este încă clar ce a cauzat întreruperea curentului, dar doar TNT a mai putut difuza imagini, folosind una dintre camerele din studiou, într-o scenă ce a adus aminte de meciurile din anii ’80.

În cele din urmă, problema legată de curent a fost remediată şi jucătorii s-au întors în arenă, iar avântul lui Allen nu a fost oprit, deoarece a continuat cu 91 de puncte pentru a marca al doilea joc şi a intra în pauza oficială de la mijlocul sesiunii cu 2-2.

La revenirea de la cabine, puştiul de 22 de ani din China a „zburat”, reușind 3 breakuri de peste 50 de puncte (inclusiv o tentativă de break maxim). Wu Yize s-a desprins la 5-2, renunţând la jocul său de siguranţă şi atacând mult mai frecvent.

În ultimul frame al sesiunii, fiecare dintre cei doi jucători a avut şanse, dar nervii şi concentrarea asiaticului au făcut diferenţa, acesta reușind să se desprindă la 4 jocuri.

Sursa foto: James Nalton/X