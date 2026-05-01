Pană de curent la CM de snooker: semifinala Allen – Wu a fost întreruptă

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
A doua semifinală a Campionatului Mondial dintre Mark Allen și Wu Yize, desfășurată joi la Crucible (scor 2-6 după prima sesiune), a fost supusă unei întârzieri, din cauza unei pene de curent care a afectat transmisiunea, transmite Eurosport.

Debutul partidei Allen – Wu a fost dominat de chinez, care a reuşit să câştige primele două frameuri ale meciului, dar când „The Pistol” era pe punctul de a riposta, ecranele s-au întunecat.

Nord-irlandezul nu a fost conștient de problemele din interiorul arenei şi a reușit un break superb, de 91 de puncte, pentru a marca primul său joc din meci.

După ce aplauzele pentru efortul excelent al lui Allen s-au potolit, arbitrul Marcel Eckardt a intrat în conversație cu un oficial și s-a luat decizia de a scoate jucătorii din arenă.

Nu este încă clar ce a cauzat întreruperea curentului, dar doar TNT a mai putut difuza imagini, folosind una dintre camerele din studiou, într-o scenă ce a adus aminte de meciurile din anii ’80.

În cele din urmă, problema legată de curent a fost remediată şi jucătorii s-au întors în arenă, iar avântul lui Allen nu a fost oprit, deoarece a continuat cu 91 de puncte pentru a marca al doilea joc şi a intra în pauza oficială de la mijlocul sesiunii cu 2-2.

La revenirea de la cabine, puştiul de 22 de ani din China a „zburat”, reușind 3 breakuri de peste 50 de puncte (inclusiv o tentativă de break maxim). Wu Yize s-a desprins la 5-2, renunţând la jocul său de siguranţă şi atacând mult mai frecvent.

CITEȘTE ȘI: Restricții de circulație importante în Timișoara

În ultimul frame al sesiunii, fiecare dintre cei doi jucători a avut şanse, dar nervii şi concentrarea asiaticului au făcut diferenţa, acesta reușind să se desprindă la 4 jocuri.

Sursa foto: James Nalton/X

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *