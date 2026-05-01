Restricții de circulație importante în Timișoara

Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat mai multe restricții de circulație, începând cu data de 04.05.2026, în vederea realizării unor lucrări la branșamentele de gaz și rețelele de apă.

Astfel, în perioada 04.05.2026 – 12.06.2026, traficul rutier va fi restricționat pe străzile Cernăuți și Busuioc, pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale, în cadrul proiectului „Reţele edilitare – Înlocuire conducte și branșamente gaze naturale cu presiune redusa, prin pozare subterană”.

Pentru același tip de intervenții, circulația va fi restricționată în perioada 07.05.2026 – 30.05.2026 pe strada Vlădeasa și strada Intrarea Martir Ianoș Paris, precum și în perioada 11.05.2026 – 10.07.2026 pe strada Sfântul Nicolae.

De asemenea, Comisia de Circulație a avizat restricționarea traficului, în perioada 04.05.2026 – 18.05.2026, pe străzile Mareșal Constantin Prezan și Venus pentru lucrări de aducere a capacelor de cămine la nivelul drumului.

În zilele de 04.05.2026 și 05.05.2026, în intervalul 08:00–18:00, prima bandă de circulație va fi restricționată pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, 112–114, pentru lucrări la o grădiniță.

Totodată, în perioada 06.05.2026 – 29.05.2026, traficul rutier va fi restricționat pe strada Alexandru Odobescu, precum și pe bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Corbului, pentru lucrări la rețeaua de distribuție a apei potabile în cadrul obiectivului „Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din Municipiul Timișoara”.