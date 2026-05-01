“Ziua mea norocoasă”, la Opera timișoreană. A fost declarată Succesul Anului 2025 la Paris și distinsă cu două nominalizări la Premiile Moliere 2025

Sala Operei Naționale Române Timișoara va găzdui în 4 mai, la ora 20, o reprezentație cu piesa “Ziua mea norocoasă” de Patrick Haudecoeur şi Gérald Sibleyras.

Declarată Succesul Anului 2025 la Paris și distinsă cu două nominalizări la Premiile Moliere 2025 pentru cel mai bun text de comedie și cel mai bun actor în rol principal, piesa este pusă în scenă de Toma Dănilă și va fi reprezentată în premieră națională în urbea de pe Bega.

“Sébastien își petrece un weekend alături de prietenii din copilărie. Își amintesc că, pe vremuri, lăsau soarta să decidă pentru ei și luau toate hotărârile dând cu zarul. Sébastien își amintește foarte clar o seară în care a dat un patru. Dacă ar fi dat un șase, viața lui ar fi fost cu totul altfel, iar el este absolut convins de acest lucru. Dar dacă destinul i-ar oferi ocazia să joace din nou?

O piesă nu doar amuzantă, ci care pune întrebări despre viețile noastre si despre alegerile pe care le facem. Există oare norocul cu adevărat? Și, dacă da, cât de mult contează în traseul nostru personal? Este norocul un factor cheie care ne definește viața?

Aceste întrebări generează situații extrem de comice, iar râsetele izbucnesc în sală, seară de seară. O comedie originală, în care absurdul se împletește cu finețea și din care învățăm că, uneori, sunt necesare mai multe încercări pentru a înțelege că fericirea poate fi chiar acolo, sub ochii noștri, încă de la început. Un spectacol de neratat, care face mult bine și pune serios la treabă mușchii feței!”, ne asigură organizatorii.

Iar publicația ”Le Figaro” adaugă: „Dialoguri fin lucrate ca o dantelă. Râsul nu se oprește!”, în vreme ce ” Théâtral Magazine” vorbeşte despre „Un mecanism bine pus la punct, cu situaţii extrem de comice.”

Din distribuţia spectacolului fac parte Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Marius Manole, Şerban Pavlu şi Maria Obretin. Scenografia poartă semnătura Mădălinei Marinescu, costumele sunt treate de Maria Ştefănescu, iar traducerea este realizată de Ania Tudoran-Dănilă.