Leul se depreciază puternic, pe fondul crizei politice. Cel mai mare euro din istorie la cursul BNR

Leul românesc s-a depreciat puternic joi, în raport cu euro. Moneda europeană este cotată la 5,1417 lei, cel mai mare curs din istorie.

Leul s-a depreciat puternic, joi, în raport cu euro, pe fondul tensiunilor politice generate de retragerea sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan, demisia miniștrilor social-democrați din Executiv, dar și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului.

Joi, euro este cotat la 5,1417 lei, conform referinţei oficiale anunţate de Banca Naţională a României.

Miercuri, pe 29 aprilie, cursul oficial al euro a depășit pragul de 5,1 lei, pentru prima oară în ultimul an. În aceeași zi, în Parlament a fost citită moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, ultimul pas procedural înainte de a fi supusă la vot pe 5 mai.

O depreciere similară a leului a avut loc și în mai 2025, după primul tur al alegerilor prezidențiale. Atunci, moneda europeană a atins un maxim istoric în raport cu leul, urcând la 5,122 lei.

Recordul de joi vine după ce, în ședința de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR din 7 aprilie 2026, instituția menționa că „pe baza datelor și analizelor privind evoluțiile macroeconomice, financiare și monetare curente și de perspectivă prezentate de direcțiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile, cursul de schimb leu/euro a înregistrat o creștere, dar relativ modestă, inclusiv din perspectivă regională, și a tins apoi să se mențină pe noul palier, dată fiind și ameliorarea considerabilă a soldului tranzacțiilor rezidenților pe piața valutară interbancară”, potrivit Mediafax.

