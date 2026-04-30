Cros caritabil pentru animăluţe aflate în nevoie, la Timişoara

Leo Omega Here 4 You, Runuccino, Stația de Cafea Marschall și Asociația Poli organizează, pe data de 9 mai, Crosul Caritabil, un eveniment dedicat sprijinirii animalelor aflate în nevoie.

Sub mesajul „Alergăm pentru cei care nu pot spune ce au nevoie”, evenimentul își propune să aducă împreună comunitatea timișoreană într-o acțiune simplă, dar cu impact real: fiecare pas parcurs se transformă în ajutor pentru animalele salvate și îngrijite de Asociația Poli.

Crosul va avea loc între orele 10:00 și 14:00, cu punct de plecare de la Stația de Cafea Marschall / Statuia lui Adi Bărar. Participanții sunt invitați să alerge, să se bucure de mișcare și să susțină o cauză care are nevoie de implicarea comunității.

Înscrierea se face prin formularul disponibil aici:

Donația sugerată este de 30 lei, însă orice contribuție este binevenită, indiferent de sumă. Fiecare donație contează și contribuie la acoperirea nevoilor animalelor care depind de ajutorul nostru.

Evenimentul nu ar fi fost posibil fără sprijinul partenerilor și sponsorilor: Asociația Poli, Runuccino, Stația de Cafea Marschall, Mirela Nica, AndVet Clinic şi Radio Timişoara.

Prin acest cros, organizatorii își doresc să încurajeze solidaritatea, mișcarea și implicarea în cauze locale, demonstrând că împreună putem face o diferență pentru cei care nu au voce, dar au nevoie de noi.

Sursa foto: Asociaţia Poli