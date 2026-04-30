Bolojan i-a schimbat pe „miniștrii județeni”: a numit 27 de noi prefecți și subprefecți de la PNL-USR și a demis 58, după ieșirea PSD de la guvernare / Lista nominală

Premierul Ilie Bolojan a semnat Hotărâri de eliberare din funcție a 58 de prefecți și subprefecți și de numire în funcție a 27 de prefecți și subprefecți. Deciziile au apărut, joi, în Monitorul Oficial.
Știripesurse.ro a prezentat lista nominală a tuturor prefecților și subprefecților demiși și numiți după ce PSD s-a retras de la guvernare, la ora transmiteriia acestei știri.
Deciziile de numire în funcție a unor prefecți:
Nedelcu Darius Sebastian – prefect al județului Argeș
Dobrescu Florin-Sergiu – prefect al județului Brăila
Dolha Nechita Stelian- prefect al județului Bistrița Năsăud
Dimian Leonard – prefect al județului Buzău
Gâfu Cristian – prefect al județului Caraș-Severin
Deculescu Valentin-Dumitru – prefect al județului Călărași
Calomfirescu Marius – prefect al județului Dâmbovița
Călinoiu Eugen Costel – prefect al județului Dolj
Toderașc George – prefect al județului Galați
Răducan Morega Corneliu – prefect al județului Gorj
Széll Lörincz – prefect al județului Hunedoara
Tănăsescu Mihai-Andrei – prefect al județului Ialomița
Stauder Rudolf – prefect al județului Maramureș
Pavel Cristinel – prefect al județului Mehedinți
Apostol Maria – prefect al județului Neamț
Nicolae Ștefan – prefect al județului Olt
Păstrăv Bogdan-George – prefect al județului Suceava
Mitran-Piticu Valentina-Veronica – prefect al județului Teleorman
Terente Eugen – prefect al județului Tulcea
Șerban Andrei – prefect al județului Vaslui
Macovei Liviu George – prefect al județului Vrancea
Deciziile de numire în funcție a unor subprefecți:
Paris Dumitru- subprefect al județului Constanța
Bucșă Iulian Florin – subprefect al județului Iași
Burjan-Andrei Bogdan-Sebastian – subprefect al județului Harghita
Celmare Marius-Constantin – subprefect al județului Galați
Moise Lucian – subprefect al județului Prahova
Mihai Adrian – subprefect al județului Olt
Deciziile de eliberare din funcție a unor prefecți:
Făcăleață Ioana – prefect al județului Argeș
Cioarba Teofil Iulian – prefect al județului Bistrița Năsăud
Timofei Iulian – prefect al județului Brăila
Sbîrnea Liliana – prefect al județului Buzău
Dragomir Ioan – prefect al județului Caraș-Severin
State Laurențiu – prefect al județului Călărași
Tănase Marian – prefect al județului Dâmbovița
Durle Dumitru Cosmin – prefect al județului Dolj
Naggar Andreea-Anamaria – prefect al județului Galați
Predescu Șerban – prefect al județului Gorj
Fulga Constantin – prefect al județului Hunedoara
Marin Constantin – prefect al județului Ialomița .
Sălăjeanu Florian-Valeriu – prefect al județului Maramureș
Isuf Constantin-Alin – prefect al județului Mehedinți
Bourceanu Adrian – prefect al județului Neamț
Albotă Emil Florin – prefect al județului Olt
Andronachi Traian – prefect al județului Suceava
Rababoc Benone – prefect al județului Teleorman
Munteanu Alexandru-Dan – prefect al județului Tulcea
Popica Eduard-Andrei – prefect al județului Vaslui
Oprea Mihai – prefect al județului Vâlcea
Iorga Marius Eusebiu- prefect al județului Vrancea
Deciziile de eliberare din funcție a unor subprefecți:
Heler Sandu – subprefect al județului Alba
Sulincean Marius-Mircea – subprefect al județului Arad
Nedelcu Darius-Sebastian – subprefect al județului Argeș
Ivancea Valentin – subprefect al județului Bacău
Tulpan Olimpiu Adrian – subprefect al județului Bacău
Pavel Emilian – subprefect al județului Bihor
Dolha Nechita-Stelian – subprefect al județului Bistrița-Năsăud
Galan Gabriel – subprefect al județului Botoșani
Mija Lucian-Victor – subprefect al județului Brașov
Dobrescu Florin-Sergiu – subprefect al județului Brăila
Cristea Constantin – subprefect al județului Buzău
Gâfu Cristian – subprefect al județului Caraș-Severin
Deculescu Valentin-Dumitru – subprefect al județului Călărași
Burz Florentin – subprefect al județului Cluj
Dragnea Marilena – subprefect al județului Constanța
Cucu Sebastian – subprefect al județului Covasna
Călinoiu Eugen-Costel – subprefect al județului Dolj
Udvuleanu Dragoș-Ionuț – subprefect al județului Giurgiu
Drăgoi Ionuț-Dinu – subprefect al județului Gorj
Prodan Isabela – subprefect al județului Harghita
Széll Lörincz – subprefect al județului Hunedoara
Tănăsescu Mihai-Andrei- subprefect al județului Ialomița
Șerbescu Marian – subprefect al județului Iași
Guzgă Constantin-Felix – subprefect al județului Iași
Stauder Rudolf – subprefect al județului Maramureș
Pavel Cristinel – subprefect al județului Mehedinți
Nicolae Ștefan – subprefect al județului Olt
Tănase Mircea-Adi – subprefect al județului Prahova
Tibil Ioan – subprefect al județului Satu Mare
Pura Dorin Alexandru – subprefect al județului Sălaj
Giubega Gheorghe-Florian – subprefect al județului Sibiu
Păstrăv Bogdan-George – subprefect al județului Suceava
Mitran-Piticu Valentina-Veronica – subprefect al județului Teleorman
Terente Eugen – subprefect al județului Tulcea
Șerban Andrei – subprefect al județului Vaslui
Macovei Liviu George – subprefect al județului Vrancea