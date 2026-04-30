Bolojan i-a schimbat pe „miniștrii județeni”: a numit 27 de noi prefecți și subprefecți de la PNL-USR și a demis 58, după ieșirea PSD de la guvernare / Lista nominală

Premierul Ilie Bolojan a semnat Hotărâri de eliberare din funcție a 58 de prefecți și subprefecți și de numire în funcție a 27 de prefecți și subprefecți. Deciziile au apărut, joi, în Monitorul Oficial.

Știripesurse.ro a prezentat lista nominală a tuturor prefecților și subprefecților demiși și numiți după ce PSD s-a retras de la guvernare, la ora transmiteriia acestei știri.

Deciziile de numire în funcție a unor prefecți:

Nedelcu Darius Sebastian – prefect al județului Argeș

Dobrescu Florin-Sergiu – prefect al județului Brăila

Dolha Nechita Stelian- prefect al județului Bistrița Năsăud

Dimian Leonard – prefect al județului Buzău

Gâfu Cristian – prefect al județului Caraș-Severin

Deculescu Valentin-Dumitru – prefect al județului Călărași

Calomfirescu Marius – prefect al județului Dâmbovița

Călinoiu Eugen Costel – prefect al județului Dolj

Toderașc George – prefect al județului Galați

Răducan Morega Corneliu – prefect al județului Gorj

Széll Lörincz – prefect al județului Hunedoara

Tănăsescu Mihai-Andrei – prefect al județului Ialomița

Stauder Rudolf – prefect al județului Maramureș

Pavel Cristinel – prefect al județului Mehedinți

Apostol Maria – prefect al județului Neamț

Nicolae Ștefan – prefect al județului Olt

Păstrăv Bogdan-George – prefect al județului Suceava

Mitran-Piticu Valentina-Veronica – prefect al județului Teleorman

Terente Eugen – prefect al județului Tulcea

Șerban Andrei – prefect al județului Vaslui

Macovei Liviu George – prefect al județului Vrancea

Deciziile de numire în funcție a unor subprefecți:

Paris Dumitru- subprefect al județului Constanța

Bucșă Iulian Florin – subprefect al județului Iași

Burjan-Andrei Bogdan-Sebastian – subprefect al județului Harghita

Celmare Marius-Constantin – subprefect al județului Galați

Moise Lucian – subprefect al județului Prahova

Mihai Adrian – subprefect al județului Olt

Deciziile de eliberare din funcție a unor prefecți:

Făcăleață Ioana – prefect al județului Argeș

Cioarba Teofil Iulian – prefect al județului Bistrița Năsăud

Timofei Iulian – prefect al județului Brăila

Sbîrnea Liliana – prefect al județului Buzău

Dragomir Ioan – prefect al județului Caraș-Severin

State Laurențiu – prefect al județului Călărași

Tănase Marian – prefect al județului Dâmbovița

Durle Dumitru Cosmin – prefect al județului Dolj

Naggar Andreea-Anamaria – prefect al județului Galați

Predescu Șerban – prefect al județului Gorj

Fulga Constantin – prefect al județului Hunedoara

Marin Constantin – prefect al județului Ialomița .

Sălăjeanu Florian-Valeriu – prefect al județului Maramureș

Isuf Constantin-Alin – prefect al județului Mehedinți

Bourceanu Adrian – prefect al județului Neamț

Albotă Emil Florin – prefect al județului Olt

Andronachi Traian – prefect al județului Suceava

Rababoc Benone – prefect al județului Teleorman

Munteanu Alexandru-Dan – prefect al județului Tulcea

Popica Eduard-Andrei – prefect al județului Vaslui

Oprea Mihai – prefect al județului Vâlcea

Iorga Marius Eusebiu- prefect al județului Vrancea

Deciziile de eliberare din funcție a unor subprefecți:

Heler Sandu – subprefect al județului Alba

Sulincean Marius-Mircea – subprefect al județului Arad

Nedelcu Darius-Sebastian – subprefect al județului Argeș

Ivancea Valentin – subprefect al județului Bacău

Tulpan Olimpiu Adrian – subprefect al județului Bacău

Pavel Emilian – subprefect al județului Bihor

Dolha Nechita-Stelian – subprefect al județului Bistrița-Năsăud

Galan Gabriel – subprefect al județului Botoșani

Mija Lucian-Victor – subprefect al județului Brașov

Dobrescu Florin-Sergiu – subprefect al județului Brăila

Cristea Constantin – subprefect al județului Buzău

Gâfu Cristian – subprefect al județului Caraș-Severin

Deculescu Valentin-Dumitru – subprefect al județului Călărași

Burz Florentin – subprefect al județului Cluj

Dragnea Marilena – subprefect al județului Constanța

Cucu Sebastian – subprefect al județului Covasna

Călinoiu Eugen-Costel – subprefect al județului Dolj

Udvuleanu Dragoș-Ionuț – subprefect al județului Giurgiu

Drăgoi Ionuț-Dinu – subprefect al județului Gorj

Prodan Isabela – subprefect al județului Harghita

Széll Lörincz – subprefect al județului Hunedoara

Tănăsescu Mihai-Andrei- subprefect al județului Ialomița

Șerbescu Marian – subprefect al județului Iași

Guzgă Constantin-Felix – subprefect al județului Iași

Stauder Rudolf – subprefect al județului Maramureș

Pavel Cristinel – subprefect al județului Mehedinți

Nicolae Ștefan – subprefect al județului Olt

Tănase Mircea-Adi – subprefect al județului Prahova

Tibil Ioan – subprefect al județului Satu Mare

Pura Dorin Alexandru – subprefect al județului Sălaj

Giubega Gheorghe-Florian – subprefect al județului Sibiu

Păstrăv Bogdan-George – subprefect al județului Suceava

Mitran-Piticu Valentina-Veronica – subprefect al județului Teleorman

Terente Eugen – subprefect al județului Tulcea

Șerban Andrei – subprefect al județului Vaslui

Macovei Liviu George – subprefect al județului Vrancea