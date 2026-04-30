Primăria Timișoara solicită actualizarea dosarelor pentru locuințe sociale

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Primăria Timișoara invită persoanele care au depus anterior o cerere de locuință socială să își actualizeze dosarul în conformitate cu noul regulament de repartizare, fără a fi afectată vechimea cererii inițiale.

Pentru a asigura prioritatea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate severă sau risc de excluziune socială, municipalitatea derulează, împreună cu Direcția de Asistență Socială, anchete sociale la nivelul solicitanților.

Termenul-limită pentru următoarea etapă de analiză și repartizare este 30 iunie 2026.

Cetățenii pot redepune sau actualiza dosarul fie la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, la Camera 12, Bulevardul C.D. Loga nr. 1, fie online, prin Portalul Unic, la următorul link: https://servicii.primariatm.ro/locuinte.

Locuințele sociale ale Municipiului Timișoara se acordă cu prioritate familiilor cu venituri mici, persoanelor fără adăpost, chiriașilor din spații nesigure sau improvizate, familiilor monoparentale, persoanelor cu dizabilități sau boli cronice, vârstnicilor fără sprijin și altor categorii vulnerabile.

Regulamentul actualizat și grilele de repartizare sunt disponibile la următorul link: https://www.primariatm.ro/hcl/2026/66

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *