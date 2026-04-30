La 13 ani debuta în prima ligă, acum este campioană naţională: Georgiana Popa

La 13 ani debuta în prima ligă, intrând la serviciu pentru CSM Lugoj într-un joc cu… Alba Blaj.

Acum, zece ani mai târziu, la 23 de ani, a câștigat primul titlu național la nivel de senioare din carieră, într-o dispută cu… Alba Blaj.

Este vorba despre voleibalista lugojeană Georgiana Popa.

Timp de nouă sezoane a jucat pentru CSM Lugoj, iar anul trecut a decis să facă o schimbare, alegând transferul la CSO Voluntari.

A fost o alegere perfectă, întrucât CSO Voluntari este noua campioană a României, iar Georgiana a fost irezistibilă în finală!

CSO Voluntari 2005 a câștigat al doilea său titlu de campioană națională la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-23), marți seara, în Sala Polivalentă „Gabriela Szabo”, în al patrulea meci al finalei Divizia A1.

Echipa ilfoveană s-a impus cu 3-1 la general, după ce şi-a adjudecat ultimele trei jocuri.

Finala s-a desfășurat după sistemul cel mai bun din cinci partide.

CSO Voluntari a câștigat primul titlu în 2024.

Sursa foto: Facebook / CSM Lugoj – volei

