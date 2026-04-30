Peste 20 de incendii izbucnite în locuinţe, în Timiş, în doar două săptămâni

În ultimele două săptămâni, în județul Timiş au fost înregistrate 22 incendii izbucnite la locuințe, care au afectat acoperișuri, anexe gospodărești și bunuri materiale.

Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în zonele de competență ale Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Timișoara, ale Detașamentului de Pompieri Lugoj, precum și ale Secției de Pompieri Sânnicolau Mare și Stației de Pompieri Făget, perimetre în care echipajele operative au fost solicitate în mod repetat pentru gestionarea acestor situații de urgență.

În misiunile de stingere a incendiilor și de înlăturare a efectelor produse, pompierii militari au fost sprijiniți de către Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, a căror intervenție a contribuit la limitarea extinderii incendiilor și la protejarea bunurilor și locuințelor învecinate.

Din păcate, incendiile izbucnite la locuințe fac frecvent victime, iar consecințele pot fi dramatice, motiv pentru care respectarea regulilor de prevenire este esențială.

În acest context, pompierii reamintesc cetățenilor cât de important este să acorde o atenție sporită măsurilor de prevenire.

· Instalațiile electrice trebuie verificate periodic și utilizate corespunzător, fără improvizații, iar coșurile de fum trebuie curățate și întreținute pentru a preveni aprinderea funinginii.

O atenție deosebită trebuie acordată și folosirii mijloacelor de gătit.

· Prepararea hranei, fie în interiorul locuinței, fie în aer liber, trebuie realizată cu responsabilitate, fără a lăsa aparatele de gătit în funcțiune sau nesupravegheate și cu respectarea distanțelor de siguranță față de materialele inflamabile.

În același timp, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați, mai ales în apropierea surselor de foc sau a aparatelor electrice, pentru a preveni producerea unor evenimente nedorite.

Pentru creșterea nivelului de siguranță în locuințe, se recomandă și instalarea detectoarelor de fum, care pot semnala din timp izbucnirea unui incendiu și pot face diferența între un incident minor și o tragedie.

Respectarea acestor măsuri simple poate contribui semnificativ la prevenirea incendiilor și la protejarea vieții și bunurilor.

CITEŞTE ŞI: Recomandările salvamontiștilor pentru minivacanța de 1 Mai

„Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro (https://fiipregatit.ro/ghiduri/incendiu-inainte-de-eveniment-1-10#pregateste-te-i-previno-un-incendiu-de-locuinta-39) și aplicația de mobil DSU.

ISU Timiș rămâne în permanență mobilizat pentru gestionarea situațiilor de urgență, acționând cu profesionalism pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului” – ISU Timiş.