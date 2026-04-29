Asfaltări pe 34 de străzi, într-o comună de lângă Timișoara

La 5,7 milioane de lei se ridică bugetul alocat programului de asfaltare a arterelor stradale din comuna metropolitană Giroc, pe care edilii de aici l-au lansat zilele trecute.

Finanțarea pentru cele 34 de străzi vizate de această etapă a programului este asigurată exclusiv de la bugetul local, iar investiția a ajuns deja la stadiul de organizare a licitației de atribuire.

Sunt avute în vedere, integral sau parțial, următoarele artere: Anemonei, Bistriței, Bujorilor, Busuiocului, Bucegi, Cerului, Cosmos, Daliei, Decebal, Ficusului, Garofiței, Gălbenelelor, Hortensiei, Macilor, Magnoliei, Nistrului, Nuferilor, Oltului, Păpădiei, Petalei, Piersicului, Planetei, Poeniței, Poligon, Poeziei, Rachetei, Rapiței, Remus, Rozelor, Siretului, Somnului, Strugurilor, Viorelelor și Lavandei.

Această investiție completează proiectul pe care Primăria Giroc îl va demara în colaborare cu Consiliul Județean Timiș, ca parte a unei strategii mai ample de modernizare a infrastructurii comunei.

Străzi incluse în parteneriatul cu CJ Timiș: Bulevardul Aviației, Libertății, Aderării, Unității, Egalității, Integrării, Solidarității, Diversității, Jupiter, Fântânii, Bulevardul Armatei.

Proiectarea este finalizată, se așteaptă semnarea contractului și, ulterior, lansarea procedurii de licitație. Termen estimativ de lansare a licitației: mai 2026.

Potrivit Primăriei Giroc, pentru Bulevardul Sudului și Bulevardul Soarelui, studiile de fezabilitate sunt aproape finalizate și se caută surse de finanțare. Valoarea lucrărilor depășește 140 de milioane de lei, fără a include exproprierea. Lungimea totală a celor două bulevarde este de aproximativ 9 km.