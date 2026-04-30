Va candida Bolojan la Președinție? Răspunsul premierului

Premierul Ilie Bolojan a evitat să răspundă direct când a fost întrebat dacă ia în calcul o candidatură la Președinția României. A spus că nu poziția ocupată contează, ci ce faci acolo unde ești.

Întrebat, la TVR 1, dacă, după experiența de președinte interimar și premier, ia în calcul o candidatură prezidențială, Bolojan a răspuns indirect. A spus că a fost 20 de ani om de executiv. A încercat să schimbe comunități din poziții executive, ca primar și ca președinte al Consiliului Județean Bihor.

„Voi rămâne în orice situație un om activ, un om care va lupta să facă ce trebuie pentru România. Nu contează poziția în care ești. Contează să faci ce trebuie”, a spus premierul.

Jurnalistul a insistat: „Înțeleg de aici că nu ați spus nu”.

Bolojan a răspuns că dacă ar fi dorit să ocupe o anumită poziție, ar fi putut candida când a existat oportunitatea. „Am făcut ce a fost nevoie în contextul dat și am respectat înțelegerile”, a adăugat el.

A încheiat cu o reflecție despre munca în echipă.

„De la colega din guvern care face curățenie, până la cei de la cel mai mic post, toți contribuie la rezultatul unei echipe. Important e să faci ce ține de tine acolo unde ești”, potrivit Mediafax.