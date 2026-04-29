Orașul și pășunatul, în Timiş: sute de hectare vor fi atribuite direct, prin licitație publică

Deși are o economie bazată în proporție de 95 la sută pe industrie și servicii, cel de-al doilea centru urban al județului Timiș – municipiul Lugoj – are de gestionat, în continuare, și o problemă specific rurală: atribuirea locurilor de pășunat.

Lugojul dispune, în prezent, de trei rezerve de teren agricol cu destinația de pajiște: în extravilanul orașului propriu-zis – în suprafață de 272,2 hectare, în perimetrul satului aparținător Tapia – 285,8 hectare și, respectiv, în perimetrul satului aparținător Măguri – 64,4 hectare.

Conform legii, acestea vor fi atribuite direct, prin licitație publică, ședința de licitare fiind programată pentru data de 13 mai, la ora 12, la sediul Primăriei Lugoj.