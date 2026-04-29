Peste 70 de percheziții în Timiș și în alte județe, într-un dosar de criminalitate economică (video)

Miercuri dimineață, 29 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pun în executare 71 de mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile se desfășoară pe raza județelor Timiș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Gorj, Brașov și în municipiul București.

Sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri.

Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene implicate.

Revenim cu informații.