Zboruri directe Timişoara – Copenhaga şi Timişoara – Rotterdam, din 15 iulie

Consiliul Judeţean Timiş continuă să susțină dezvoltarea Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara prin atragerea de noi curse aeriene și sprijinirea companiilor care diversifică oferta de destinații.

Din 15 iulie, compania românească AnimaWings va asigura zbor direct de la Timișoara spre Copenhaga (Danemarca) cu o frecvență de două ori pe săptămână, luni și miercuri, și spre Rotterdam (Olanda), miercuri și duminică.

„Continuăm astfel să extindem conexiunile aeriene nu doar ale Timișului, ci ale întregii zone, și să oferim cât mai multe alternative pentru companiile private și pentru turism. Obiectivul nostru este clar: cât mai multe destinații și frecvențe mai bune.

Vrem ca Aeroportul Traian Vuia să redevină cel mai important hub aerian din vestul țării. Continuăm să dezvoltăm nu doar infrastructura de transport aerian, ci și cea rutieră pentru că pregătim o conexiune directă între Autostrada A1 și Aeroportul Timișoara”, a transmis preşedintele CJT, Alfred Simonis.