OncoBridge – programul unic în România de internship pentru studenții UMF Timișoara care vor să descopere ce înseamnă onco-paliația

În fiecare an, mii de pacienți ajung în stadii avansate de boală, în acel punct în care vindecarea nu mai este posibilă, iar tratamentul nu mai poate schimba evoluția bolii.

În acel moment, diferența o face calitatea vieții. Iar aceasta depinde, în mod direct, de existența unor specialiști în îngrijiri paliative. România este însă deficitară la acest capitol.

„Avem nu doar prea puține secții de paliație, ci și mult prea puțini medici specialiști. Asociația OncoHelp încearcă să reducă decalajele față de țările vestice pe ambele paliere.

Extindem Secția de Paliație din Spitalul Universitar OncoHelp și derulăm un proiect major, împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara, prin care vrem să îi convingem pe studenți să se specializeze în îngrijiri paliative.

Proiectul OncoBridge, a cărui implementare a început în decembrie 2024, își propune să fie un deschizător de drum pentru cei care, în viitor, vor să devină profesioniști în oncologie și îngrijiri paliative.

În total, 250 de studenți de la UMF pot participa la acest proiect. Avem deja mai mulți participanți înscriși și ne așteptăm ca, în următoarele săptămâni, numărul acestora să crească”, spune Valeriu Borugă, manager Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Cei care participă la acest proiect au parte nu doar de cursuri teoretice de oncologie și paliație, ci și de stagii practice în cadrul Spitalului Universitar OncoHelp Timișoara, în Secția de Paliație.

„Îngrijirea paliativă nu este despre sfârșit. Este despre calitatea vieții, despre respect și despre umanitate.

Practic, vorbim despre o componentă a medicinei moderne care nu a existat, în această formă, până acum câțiva ani și care, în prezent, nu este suficient dezvoltată.

Avem nevoie de medici care să înțeleagă că, dincolo de tratament, pacientul are nevoie de empatie. Îngrijirile paliative nu înseamnă renunțare.

Înseamnă controlul durerii, sprijin psihologic, suport pentru familie și, mai ales, demnitate pentru pacient. Iar acest proiect oferă mai mult decât câteva cursuri. Vorbim despre o specializare de viitor, despre experiență practică, nu doar teorie, și despre dezvoltarea unor competențe despre care se vorbește mult, dar pe care nu se pune suficient accent: comunicarea și empatia”, spune Șerban Negru- președinte Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Studenții interesați se pot înscrie în programul OncoBridge prin intermediul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara sau pot afla mai multe informații direct de la Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

În proiect se pot înscrie studenții UMF din anii IV–V, precum și studenții de la Asistență Medicală Generală (AMG), anii III–IV.