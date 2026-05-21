Primul zbor din Berlin a adus la Timișoara jurnaliști germani și lideri de opinie interesați de turismul din Banat. Foto

Primul zbor din Berlin a adus la Timișoara jurnaliști germani și lideri de opinie interesați de turismul din Banat.

10 invitați speciali din Germania au aterizat în această dimineață la Timișoara cu primul zbor Wizz Air care leagă Berlinul de orașul de pe Bega.

Jurnaliști, creatori de conținut de călătorie, reprezentanți de agenții și tour-operatori împreună cu doi câștigători ai unui concurs radio vor petrece patru zile în județul Timiș, într-o vizită de documentare.

Aceștia vor descoperi ce are de oferit Timișul ca destinație turistică și vor face cunoștință cu gastronomia Banatului și vinurile din zonă.

Experiența pregătită pentru invitați începe în Timișoara, cu Memorialul Revoluției și Bastionul Maria Theresia, continuă cu Țara Făgetului și morile de apă din Balinț, apoi aduce în atenția oaspeților Muzeul Satului de la Sintești, una dintre cele 27 de biserici de lemn ale Țării Făgetului și panorama TransLuncani.

Programul este completat cu o vizită la Muzeul Satului Bănățean.

Sosirea jurnaliștilor la Timișoara vine la o zi după evenimentul „Banat: Taste, Creativity, Innovation”, organizat la Ambasada României din Berlin, cu scopul de a promova județul Timiș în contextul lansării zborului direct Berlin-Timișoara.

„Cursa directă din capitala Germaniei este un pas important în poziționarea județului Timiș ca destinație atractivă pentru turiștii germani și europeni. Vorbim despre un public german interesat de experiențe autentice, de patrimoniu, gastronomie, natură și orașe cu identitate puternică.

Timișul are toate aceste resurse: este o destinație sigură, vie, încă ferită de turismul de masă, dar suficient de conectată pentru a deveni relevantă pe piața europeană. Ne dorim ca, în următorii ani, județul Timiș să fie recunoscut ca o destinație de city break premium în Europa Centrală, iar zborul direct Berlin–Timișoara este un pas esențial în această direcție”, a declarat dr. Simona Neumann, directorul general al Asociației Visit Timiș.

Vizita de documentare continuă până în weekend și le oferă invitaților ocazia să descopere județul prin întâlniri, gusturi, povești și locuri care pot transforma Timișul într-o destinație relevantă pentru publicul german.