Ghidul admiterii în învățământul liceal din Timiș, publicat de inspectoratul școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea ”Admitere”, Ghidul candidatului pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027.

Elaborarea târzie a ghidului în acest an, după începerea probelor de aptitudini la liceele vocaționale, s-a datorat sincopelor majore în organizare de la nivel central, hotărârea de guvern în baza căreia au fost aprobate cifrele de școlarizare din unitățile de învățământ preuniversitar din țară fiind publicată în Monitorul Oficial abia în 19 mai.

Informațiile cuprinse în ghidul publicat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș abordează mai multe aspecte de interes pentru elevi, precum: structura învățământului liceal timișean (pe filiere, specializări), planul de școlarizare al fiecărui liceu, caracteristicile profilelor secțiilor liceelor inclusiv ale învățământului dual, calificările care pot fi obținute după absolvirea anilor de studiu în funcție de domeniul de formare profesională, datele de contact ale liceelor, modalitatea de calcul a mediei de admitere, calendarul admiterii, precizări privind completarea fișei de înscriere la liceu, precum și alte informații legate de procesul admiterii.

Potrivit calendarului, perioada pentru susținerea probelor de aptitudini se încheie pe 22 mai, iar proba scrisă a examenului de evaluare națională va avea loc în perioada 22-26 iunie.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a se face în intervalul 13-20 iulie, iar comunicarea rezultatelor după repartizarea computerizată, în 22 iulie. Candidații depun dosarele de înscriere la unitățile de învățământ la care au fost admiși între 23 și 28 iulie.