Lovitură de proporții în vestul țării: 25 de persoane reținute într-un dosar de trafic de droguri

În urma celor 43 de percheziții domiciliare, desfășurate de către polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, la datele de 20 și 21 mai 2026, a fost dispusă măsura reținerii față de 25 de persoane.

Persoanele în cauză sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

În urma perchezițiilor efectuate, în cursul zilei de ieri, au fost descoperite și ridicate 5,2 kilograme de canabis, 113 folii din aluminiu conținând muguri de canabis, peste 300 de grame de substanțe susceptibile a fi drog de mare risc (cocaină și 4-CMC), 9 cântare electronice de precizie de mici dimensiuni, o armă letală supusă autorizării (pistol) și 180 de cartușe din categoria muniție letală, 3 arme neletale supuse autorizării, aproximativ 15.500 de euro și 11.000 de lei, precum și alte mijloace de probă.

Noi, 21 mai, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Caraș-Severin cu propunere de arestare preventivă a 13 dintre persoanele reținute.

Față de alte 12 persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin au luat măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Timişoara, Oradea și Craiova, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinţi și Gorj, ai Inspectoratului de Poliție Județean Caraş-Severin, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Caraş-Severin, Grupării de Jandarmi Mobilă „Glad Voievod” Timișoara, Grupării de Jandarmi Mobilă „Fraţii Buzeşti” Craiova și specialiștilor Direcției Regionale Vamale Timișoara.