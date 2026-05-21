Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara și-a sărbătorit onomastica (foto)

Cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara și-a sărbătorit onomastica, prin organizarea unui spectacol intitulat ”Interculturalitate în Banat”.

Evenimentul a avut loc joi, 21 mai, și s-a desfășurat în sala festivă a liceului, unde elevi din mai multe școli au prezentat momente cultural-artistice, precum recitare în grai bănățean, parada costumelor populare, dansuri, muzică folclorică, evidențiind, astfel, interacțiunea dintre culturile reprezentative ale etniilor care au conviețuit în armonie pe plaiurile bănățene.

Proiectul spectacolului, în coordonarea profesorilor Ladislau Domolki și Isabela Samfirescu, nu a fost ales întâmplător. Elementul interculturalității face trimitere la istoria liceului, instituție care și-a deschis porțile pentru elevi români, maghiari, germani, sârbi, bulgari, evrei și care, prin dascălii pe care i-a avut, a contribuit la afirmarea spiritualității bănățene.

Programul artistic al spectacolului a fost realizat cu participarea elevilor de la Colegiul Național „C.D. Loga”, Liceul de Artă „Ion Vidu”, * Liceul Teoretic „Béla Bartók”, Liceul Teoretic „David Voniga”, Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”, Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” și Școala Gimnazială nr. 27.

”Prin muzică, dans, momente artistice și colaborare, participanții au demonstrat încă o dată că interculturalitatea reprezintă una dintre cele mai frumoase bogății ale comunității noastre”, a transmis conducerea Colegiului Național ”Constantin Diaconovici Loga”.