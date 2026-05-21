Tânăr prins în flagrant, la Timişoara, cu 6,5 kilograme de canabis. Avea o metodă ingenioasă de depozitare (foto)

Tânăr prins în flagrant, la Timişoara, cu 6,5 kilograme de canabis. Avea o metodă ingenioasă de depozitare

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, de 31 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Timișoara, în timp ce transporta aproximativ 6,5 kilograme de canabis.

Drogul de risc, destinat comercializării, a fost descoperit ascuns în interiorul unui boiler metalic modificat, pe care bărbatul cercetat l-ar fi ridicat de la o firmă de curierat.

În urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști, la data de 20 mai 2026, la locuința persoanei cercetate, au fost descoperite și ridicate alte aproximativ 400 de grame de substanțe vegetale și pulverulente, aflate în curs de expertizare, 3 cântare de precizie, un pistol cu gaz, precum și sume de bani în lei, euro și dolari. Totodată, au fost descoperite și două boilere metalice modificate, similare celui folosit pentru disimularea cantității de canabis, a transmis IPJ Timiş.

La aceeași dată, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea suspectului.

Joi, 21 mai, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Timiș și al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.