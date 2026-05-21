Răsturnare de situație în cazul jafului de aproape 10 milioane de lei de la Poșta Timișoara! Ce au aflat anchetatorii

Răsturnare de situație în cazul jafului de la Poșta Timișoara, de la mijlocul anului trecut, când „s-au evaporat” aproape 10 milioane de lei, în doar câteva minute.

Anchetatorii au descoperit că o angajată a fost complicea hoților şi i-a ajutat cu informații.

Potrivit procurorilor, femeia a colaborat cu unul dintre ei. Mai exact, timp de o lună, înainte de jaf, inculpata i-a oferi informații interzise, nepublice, pe care făptaşii le-au folosit în ziua furtului.

I-a spus care este configurația Poştei, cum se pot feri de camerele de supraveghere şi de sistemele de alarmă, unde sunt banii şi când găsesc acolo sume mari.

La data de 19 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au reținut o femeie, de 46 de ani, bănuită de complicitate la furt calificat care a produs consecințe deosebit de grave. Ulterior, la data de 20 mai 2026, magistrații au dispus măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, a transmis IPJ Timiș.

Reamintim faptul că, în noaptea de 30 spre 31 mai 2025, persoane necunoscute ar fi pătruns prin efracție în sediul unui oficiu poștal, din municipiul Timișoara, de unde ar fi sustras 9.470.000 de lei.

În cauză, una dintre persoanele cercetate a fost prinsă în flagrant delict și ulterior arestată preventiv. De asemenea, în cursul lunilor octombrie 2025 și ianuarie 2026, au fost arestate preventiv și celelalte două persoane bănuite de comiterea faptei.

Ulterior, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la implicarea unei alte persoane, bănuită că ar fi sprijinit la comiterea faptei.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat o femeie, de 46 de ani, angajată a unității poștale, bănuită că, în perioada aprilie – mai 2025, ar fi furnizat informații care ar fi facilitat comiterea faptei.

Femeia a fost condusă la sediul poliției pentru audieri, iar, în urma administrării probatoriului, la data de 19 mai 2026, a fost reținută, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la furt calificat care a produs consecințe deosebit de grave.

Ulterior, la data de 20 mai 2026, magistrații au dispus față de aceasta măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.